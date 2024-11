De nombreux officiers russes ont été arrêtés (image d'illustration). Image: imago

Poutine poursuit ses purges

Une nouvelle arrestation a eu lieu au sein du commandement militaire russe. Depuis la réélection de Poutine, les interpellations de ce type se multiplient.

Un général russe a été arrêté pour suspicion de corruption. Il était autrefois à la tête du département des communications militaires. Le major général Alexander Ogloblin rejoint ainsi la liste des dirigeants de l'armée qui ont perdu leur poste ou qui ont été arrêtés. Il est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin d'une entreprise de télécommunications. Les services secrets britanniques annoncent qu'il aurait accepté dix millions de roubles (environ 88 000 francs).

Ce n'est pas la première fois que le général est jugé. En 2022, il avait été condamné à quatre ans et demi de prison pour détournement de fonds. Il avait toutefois été libéré parce qu'il avait accepté de témoigner contre son supérieur, l'ancien vice-chef d'état-major général Vadim Chamarine.

Ce dernier avait été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin du fabricant de l'entreprise de télécommunications russe Telta. Selon le Kommersant, il partageait cet argent avec Ogloblin. D'après le New Voice of Ukraine, il est possible que Chamarine ait voulu se venger de son ancien subordonné en révélant la vérité dans le cadre d'un accord avec les enquêteurs.

Plusieurs arrestations depuis la réélection de Poutine

En août, l'ancien chef de l'administration chargée de l'achat, entre autres, de linges et de produits de nettoyage chimique pour l'armée, Vladimir Demtchik, avait été arrêté pour avoir accepté des pots-de-vin d'une somme importante. L'officier risque jusqu'à 15 ans de prison en cas de condamnation.

Précédemment, Demtchik avait également été arrêté pour avoir détourné des fonds publics. Plusieurs généraux de l'armée, dont deux vice-ministres de la Défense, sont également en détention.

Selon les premières constatations, l'homme aurait perçu en 2017 quatre millions de roubles (environ 35 000 francs) d'un entrepreneur pour la conclusion d'un contrat avec le ministère. L'entreprise aurait ensuite gagné 574 millions de roubles (cinq millions de francs) sur deux ans grâce à d'autres contrats, selon les mêmes sources. Des arrestations de généraux avaient déjà eu lieu en avril et en mai.

Cette vague de purges a débuté peu après que Vladimir Poutine a entamé son cinquième mandat et limogé son ministre de la Défense de longue date, Sergueï Choïgou.

Le FSB ferait pression sur l'armée

Les enquêtes semblent initiées par le service de renseignement FSB. Des experts envisagent la possibilité d'une lutte de pouvoir entre les services secrets et les échelons intermédiaires de l'armée russe. Andreï Soldatov, collaborateur au Centre for European Policy Analysis (CEPA) aux Etats-Unis, a expliqué à Newsweek que le FSB exerçait une pression sur l'armée, mais que les arrestations visaient jusqu'à présent des employés du ministère de la Défense, et non les généraux et officiers combattant en Ukraine.

D'après les estimations des services secrets militaires britanniques, l'objectif de la vague de nettoyage n'est pas d'éradiquer la corruption. «Celle-ci est fondamentale pour le fonctionnement du régime», expliquent les analystes militaires. Il s'agit plutôt d'endiguer les pots-de-vin à un niveau maîtrisable afin d'éviter que cela n'entrave trop le travail des militaires et de leurs services.

Andreï Soldatov partage cette opinion: «L'objectif principal des arrestations est d'améliorer l'approvisionnement en munitions et en ressources, et non de punir les généraux pour des erreurs sur le champ de bataille», a-t-il déclaré.

«L'armée, qui n'est pas affectée par ces purges, continue de se battre»

