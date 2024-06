Poutine voudrait échanger ce journaliste contre un tueur à gage

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Il faisait sans doute référence au «tueur du Tiergarten», qui avait assassiné, en août 2019, l'ancien commandant tchétchène Zelimkhan Khangoshvili. En 2021, l'agent du FSB Vadim Krassikov a été condamné à la prison à vie à Berlin et Poutine veut le libérer. Gershkovich est ainsi devenu un pion pour le Kremlin. Le procès doit reprendre le 13 août.

Dans les années 1970, ses parents juifs, Mikhaïl Gershkovich et Ella Milman, ont émigré d'Union soviétique vers les Etats-Unis. Les deux enfants, avec lesquels ils parlaient toujours russe, devaient avoir une meilleure situation. Ils devaient vivre en liberté, ne pas subir de répression. Aujourd'hui, leur cadet pourrait être condamné à 20 ans de colonie pénitentiaire. Aucune accusation d'espionnage n'a jamais abouti à un acquittement en Russie.

«Vanya», c'est ainsi que l'appellent ses amis russes et ses parents. C'est le diminutif d'Ivan. Evan sonne de la même manière, mais pas en russe, racontait Evan Gershkovich toujours un peu amusé en parlant avec des collègues.

Le journaliste est arrivé à Moscou en 2018. Il a écrit ses premiers reportages pour le journal anglophone The Moscow Times, qui paraissait dans la capitale jusqu'au début de la guerre. Il est ensuite passé à l'Agence France Press, puis au Wall Street Journal.

De toute façon, toutes les pièces justificatives resteront derrière ces murs. Même les avocats doivent signer une clause de confidentialité. Gershkovich nie toute culpabilité. Il est le premier journaliste étranger et accrédité par le ministère russe des Affaires étrangères à devoir répondre d'espionnage. Son cas est également un signe adressé à tous les correspondants étrangers encore présents en Russie. «Tout est possible» , communique ainsi le régime russe.

«Recueilli des informations secrètes sur la fabrication et la réparation de matériel militaire par l'entreprise d'armement Ouralvagonzavod pour le compte de l'agence américaine de renseignement extérieur CIA, en respectant des méthodes de conspiration minutieuses».

Le correspondant de 32 ans ne peut rien dire, on n'entend que le cliquetis des appareils photo. Les huissiers n'accordent que quelques minutes à quelques photographes et cameramen pour filmer le journaliste qui a été amené ici depuis Moscou. La courte séance se déroule à huis clos.

Ekaterinbourg est la quatrième plus grande ville de Russie.

Ekaterinbourg est la quatrième plus grande ville de Russie.

Le crâne rasé, les bras croisés, un bref sourire s'affiche sur son visage. C'est ainsi qu'Evan Gershkovich se tient, mercredi matin, dans un box en verre du tribunal régional de Sverdlovsk à Ekaterinbourg, à environ 1800 kilomètres à l'est de Moscou.

Plus de «International»

A Ekaterinbourg, loin de Moscou, le journaliste américain Evan Gershkovich est jugé pour espionnage présumé. Un verdict de culpabilité est considéré comme certain, mais pourrait le rapprocher de la liberté.

Les plus lus

L'Ukraine attend toujours ses F-16, mais il y a un problème plus grave

La formation des pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16 semble connaître des retards. Que se passe-t-il? Explications.

L'Ukraine devrait bientôt recevoir des avions de combat F-16. Ils pourraient lui donner un avantage considérable en matière de défense aérienne. Certains pilotes ont déjà suivi des formations au Danemark et aux Etats-Unis, et les premiers avions devraient bientôt arriver. Mais il semble que Kiev soit confronté à un problème. Les alliés occidentaux ont certes promis 60 avions, mais jusqu'à présent, seuls 15 à 20 pilotes ont été formés. Et c'est apparemment la faute des Etats-Unis.