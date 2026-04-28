J'ai vécu une nuit d'attaque de drones russes en Ukraine

Des pompiers luttent contre les flammes après une attaque de drones russes sur Odessa, le 11 avril. Image: AP

J'ai passé une nuit à Odessa et les Russes ont attaqué avec des drones

L'armée russe envoie de plus en plus de drones sur les villes ukrainiennes. Reportage dans la ville portuaire d'Odessa, particulièrement éprouvée par les attaques.

Kurt Pelda, Odessa / ch media

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Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, la couverture médiatique de l'Ukraine a nettement reculé. Pourtant, la seule comparaison numérique des attaques de drones justifierait un focus plus soutenu sur le pays agressé par la Russie.

Selon le décompte de l'agence de presse turque Anadolu, l'Iran a tiré, au total, près de 5500 drones et missiles sur Israël et sept pays arabes du Golfe entre le 28 février et le 30 mars, soit un peu plus de 200 projectiles par jour, répartis sur huit Etats.

Durant la même période, la Russie a tiré environ 6600 drones et missiles sur l'Ukraine, soit environ 220 projectiles par jour, sur un seul pays.

En immersion à Odessa

Les habitants de la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, sont particulièrement éprouvés. Le port constitue une cible importante pour les Russes, car l'Ukraine y exporte une partie de sa production céréalière. Voici à quoi ressemble la vie sous ces attaques.

carte: watson

Je suis attablé avec des amis dans un restaurant de la vieille ville. Nous parlons de la vie, de la guerre, mais, l'éléphant dans la pièce (les attaques nocturnes de drones), ne vient pas sur le tapis. Par rapport à l'hiver, l'approvisionnement en électricité s'est nettement amélioré: pas de coupure de courant de toute la soirée, et les sirènes d'alerte aérienne restent silencieuses. De bonne humeur, nous rentrons chez nous avant le début du couvre-feu.

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Je loge dans un immeuble de cinq étages aux épaisses parois extérieures. Ma chambre dispose même d'un balcon depuis lequel on aperçoit une partie du port. De l'autre côté de la rue se dresse un bâtiment encore plus haut et plus massif. Ce serait donc une malchance qu'un drone s'égare précisément dans l'étroite tranchée de rue entre ces deux immeubles.

Une femme devant un bâtiment endommagé par une attaque de drone russe à Odessa, mi-avril. Image: Michael Shtekel / AP

30 minutes de chaos total

Sans avertissement, peu avant une heure du matin, la défense antiaérienne ouvre le feu dans tous les sens. Au staccato des mitrailleuses lourdes se mêle, par intermittence, le tir lent d'une pièce d'artillerie plus importante. Le ciel est d'un noir d'encre, étoiles exceptées, et, comme le couvre-feu a commencé depuis longtemps, il n'y a pas non plus d'éclairage public.

Au-dessus du port, les tirs des défenseurs se croisent. En mer, des navires de guerre tirent presque en tir tendu sur des drones volant à basse altitude. Les tireurs doivent disposer de radars ou de caméras à vision nocturne, car, à l'œil nu, on ne distingue rien.

Ce qui est en revanche perceptible, ce sont les bruits de moteur des drones russes Geran. L'un d'eux survole le port. Le moment où il plonge sur sa cible se reconnaît à l'accélération du moteur à hélice. Quelques secondes plus tard, l'éclair de l'explosion illumine le ciel, suivi d'un fracas énorme.

Les anciens drones Geran n'emportaient encore qu'une charge explosive de moins de 50 kilogrammes. Mais, depuis lors, les Russes ont amélioré les engins afin qu'ils puissent transporter des ogives de 90 kilogrammes. Cela reste une petite bombe aérienne, mais son effet destructeur, lui, est nettement accru.

Dans l'immeuble voisin, une porte s'ouvre. Cinq personnes en sortent en courant, dont une mère avec un bébé. Elles se dirigent vers le bâtiment massif d'en face, où se trouve apparemment un abri. Pendant ce temps, une nouvelle vague d'engins russes atteint la côte. Sur les canaux Telegram spécialisés, des initiés publient des cartes censées montrer la trajectoire des petits aéronefs sans pilote. On parle tantôt de 18 drones au total, tantôt d'une vague de cinq appareils. Un Ukrainien écrit:

«Les gens qui habitent près du port n'ont vraiment pas de chance»

Mais voilà que la défense antiaérienne abat un drone quelque part dans le ciel derrière mon logement. L'éclair se reflète sur l'immeuble d'en face. Un coup de tonnerre retentit alors, et j'ai l'impression que le souffle de l'explosion veut me repousser du balcon vers l'intérieur du bâtiment.

Au bout d'une demi-heure, le calme revient. En face, les gens sortent de l'abri antiatomique. C'est maintenant le père qui ramène à la maison, dans ses bras, le bébé emmailloté. Le petit dort du sommeil du juste.