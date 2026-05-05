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OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus

Le virus suspect à bord de ce navire déclenche une enquête internationale

Deux cas d’hantavirus ont été confirmés sur un bateau au large du Cap-Vert, tandis que plusieurs autres restent suspects selon l’Organisation mondiale de la santé.
05.05.2026, 16:4605.05.2026, 16:46

Deux cas d'hantavirus sur le bateau de croisière au large du Cap-Vert sont confirmés et cinq suspectés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle fait actuellement l'hypothèse que quelques infections entre humains avec des contacts proches ont eu lieu.

«Nous partons du principe» que les personnes ont été contaminées «en dehors du bateau», a affirmé mardi à la presse à Genève la directrice de la prévention des épidémies et des pandémies à l'OMS, Maria Van Kerkhove. Des expéditions avaient été organisées. Les hantavirus sont habituellement relayés par des rongeurs sauvages. Le séquençage du virus est en cours dans un laboratoire sud-africain.

Trois décès ont été observés jusqu'à présent, dont un n'a pas été testé en laboratoire, selon l'OMS. Deux personnes qui ont succombé fin avril de symptômes diarrhéiques ou gastrointestinaux avaient voyagé en Amérique du Sud avant de prendre le bateau début avril en Argentine.

La troisième victime était fiévreuse. Le traçage des contacts d'une de ces personnes, qui avait voyagé par avion entre Saint-Hélène et Johannesburg, est en cours.

Evacuation prévue

Parmi trois cas suspects à bord du navire sur les près de 150 passagers et membres d'équipage toujours bloqués au large du Cap-Vert, un va mieux et est asymptômatique. «A ce stade, aucune autre personne n'a de symptôme» sur le navire, dit la responsable de l'OMS. Les passagers sont priés de rester dans leurs cabines, alors que des décontaminations sont notamment menées.

MS Hondius vor Jason Harbour, S�dgeorgien Jason Harbour, South Georgia Copyright: xZoonar.com/lotharxkurtzex 20390971
MV Hondius.Image: www.imago-images.de

«La priorité est d'évacuer médicalement» les deux cas suspects, a encore ajouté Mme Van Kerkhove qui précise qu'aucun soin ciblé contre les hantavirus n'existe. Le navire va ensuite poursuivre vers les Iles Canaries où une investigation épidémiologique entière sera menée et les menaces de propagation seront évaluées. Le Cap-Vert, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Afrique du Sud et les autorités britanniques collaborent.

Foyer d'hantavirus en croisière: passagers toujours coincés à bord

L'Espagne a toutefois indiqué qu'elle ne prendra «aucune décision» sur l'accostage du navire de croisière, tant que «les données épidémiologiques» n'auront pas été analysées. «En fonction des données épidémiologiques qui seront recueillies sur le navire pendant son passage par le Cap-Vert, il sera décidé quelle escale est la plus pertinente», a déclaré mardi le ministère espagnol de la Santé.

Des milliers de cas d'hantavirus sont observés chaque année. Un foyer a été identifié en Argentine il y a quelques années. «Mais ce n'est pas habituel» et la première fois sur un bateau, explique Mme Van Kerkhove. «La menace pour le public général est basse», estime-t-elle. (jah/ats)

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