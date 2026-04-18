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Du poison pour rats dans des petits pots pour bébés

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Des petits pots pour bébés ont été rappelés à titre préventif par leur fournisseur en Autriche.Image: Shutterstock

Du poison pour rats dans des petits pots pour bébés

En Autriche, des petits pots pour bébés ont été rappelés à titre préventif après une menace de contamination au raticide, dans le cadre d’une tentative d’extorsion présumée.
18.04.2026, 21:3218.04.2026, 21:32

Des petits pots pour bébés ont été rappelés à titre préventif par leur fournisseur en Autriche dans la nuit de vendredi à samedi en raison d'une possible contamination par un raticide, dans le cadre d'une tentative d'extorsion présumée.

La marque HiPP rappelle «l'ensemble de sa gamme de petits pots pour bébés vendus chez SPAR Autriche», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Il ne peut être exclu qu'une substance dangereuse ait été introduite par manipulation dans le produit 'HiPP Carotte / pomme de terre – 190 grammes' et la consommation peut être mortelle», a-t-elle ajouté.

Le rappel large est une mesure de précaution, le soupçon portant à ce stade sur un seul produit identifié, selon HiPP. Les pots manipulés ont été marqués à l'aide d'une étiquette blanche avec un cercle rouge.

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Appel à témoins

La police de la région du Burgenland (est) a lancé un appel à témoins, selon le communiqué de la marque.

L'Agence autrichienne pour la sécurité alimentaire (AGES) a précisé sur son site internet que «dans le cadre d'une enquête de la police criminelle, il existe un soupçon que certains pots aient été contaminés par du raticide».

«Il s'agirait d'une tentative d'extorsion présumée. D'après l'état actuel des informations, sont concernés un magasin SPAR à Eisenstadt (est)», a-t-elle expliqué, et «deux magasins Tesco en République tchèque» voisine. (sda/ats/afp)

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