La convention avec Google autorise l'usage des modèles d'IA dans les limites de la lo.i Image: www.imago-images.de

Le Pentagone va utiliser l'IA de Google pour des missions sensibles

Le département américain de la Défense va établir une convention avec Google pour utiliser Gemini dans des opérations classifiées.

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Le Pentagone s'est entendu avec Google pour élargir son utilisation du modèle d'intelligence artificielle (IA) générative Gemini à des opérations classifiées, a indiqué mardi le groupe à plusieurs médias américains. Au même titre qu'OpenAI, Google va ainsi se substituer à Anthropic, dont le modèle Claude était jusqu'ici seul habilité pour les opérations classifiées.

A la fin février, le gouvernement américain a décrété la rupture de tous les contrats le liant à Anthropic, une décision contestée en justice par la start-up californienne. Il s'est ensuite entendu avec OpenAI pour intégrer ses modèles aux opérations classifiées, mais le processus doit prendre plusieurs mois.

Selon le site The Information, xAI, la start-up d'IA créée par Elon Musk, a également passé un accord avec le Pentagone après la séparation avec Anthropic.

La surveillance de masse incluse

«Trop dépendre d'un prestataire n'est jamais une bonne chose», a déclaré à la chaîne télévisée CNBC le responsable de l'intelligence artificielle au Pentagone, Cameron Stanley. Selon plusieurs médias américains, la convention avec Google autorise, comme pour OpenAI et xAI, l'usage des modèles d'IA dans les limites de la loi.

Cette disposition donne au ministère de la défense davantage de latitude que le contrat avec Anthropic, qui excluait la surveillance de masse de la population civile américaine et des attaques mortelles.

Lundi, une lettre signée par plus de 600 salariés de Google a réclamé à la direction du groupe de renoncer à fournir à l'armée américaine ses modèles pour des opérations classifiées. En 2018, un mouvement interne avait poussé le groupe à renoncer à participer au projet Maven, qui s'appuyait sur l'IA pour analyser des images recueillies par des drones. (jzs/ats)