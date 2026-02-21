Donald Trump va-t-il vraiment venir aux Jeux olympiques?

Le président se rêvait en supporter de l'équipe américaine de hockey. Mais il a été rattrapé par ses récentes actualités.

Lukas Grybowski / t-online

Plus de «International»

Un article de

On ignorait s'il fallait s'en réjouir ou la craindre, mais une visite de Donald Trump aurait probablement animé de façon inattendue l'ultime journée des Jeux olympiques d'hiver 2026.

Le président américain avait en effet promis qu'il viendrait voir la finale de hockey des Jeux olympiques 2026, si les Etats-Unis était qualifiés. On l'attendait également pour la cérémonie de clôture, avec l'effervescence (et les risques) qu'on imagine.

Rattrapé par l'actualité

Mais Donald Trump a finalement annulé sa visite. Il ne sera pas présent lors du très beau États-Unis-Canada de dimanche après-midi (dès 14h10). C’est ce qu'a rapporté le Corriere della Sera. Et oui, ce sont bien les récentes actualités qui auront empêché le président américain de monter à bord d'Air force one.

Notamment ça 👇🏼 Vexé, Trump dit à nouveau augmenter les droits de douane mondiaux

Comme le rapporte également La Stampa, ses conseillers auraient plaidé pour qu’il reste aux États-Unis, après que la Cour suprême a rendu un jugement contre ses droits de douane mondiaux. Samedi, Trump en a remis une couche en augmentant ses tarifs à 15%.

La venu de Trump était un défi

Difficile à dire si sa visite aurait été réellement faisable. De nombreux agents des services secrets avaient déjà inspecté les itinéraires menant au match et à la cérémonie, qui se tiendra dans les arènes de Vérone.

Ceux-ci ont, depuis, quitté l’Italie. Une rencontre avec la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, devrait se tenir à une date ultérieure.

Du côté des autorités italiennes, l’inquiétude suscitée par l'éventuelle venue de Trump était grande, car elle impliqué d’importants défis logistiques. L’aéroport de Linate, situé à proximité de l’enceinte où se tient le hockey, était trop petit pour l’avion présidentiel.

La politique et le sport ne font pas bon ménage 👇🏼 Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?

Donald Trump aurait dû se rabattre sur l’aéroport de Malpensa, à Milan. Le convoi présidentiel aurait alors dû parcourir 70 km jusqu’au lieu de la finale. Et comme cette distance était jugée trop importante, l’option d’un transfert en hélicoptère avait été envisagée.

Bref, l'Italie est soulagée par cette nouvelle, et on nous assure que cela n'est pas politique.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi