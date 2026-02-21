larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Sport

Donald Trump va-t-il vraiment venir aux Jeux olympiques?

Trump annule sa venue aux JO d&#039;hiver

Donald Trump va-t-il vraiment venir aux Jeux olympiques?

Le président se rêvait en supporter de l'équipe américaine de hockey. Mais il a été rattrapé par ses récentes actualités.
21.02.2026, 20:2921.02.2026, 20:34
Lukas Grybowski / t-online
Un article de
t-online

On ignorait s'il fallait s'en réjouir ou la craindre, mais une visite de Donald Trump aurait probablement animé de façon inattendue l'ultime journée des Jeux olympiques d'hiver 2026.

Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan

Le président américain avait en effet promis qu'il viendrait voir la finale de hockey des Jeux olympiques 2026, si les Etats-Unis était qualifiés. On l'attendait également pour la cérémonie de clôture, avec l'effervescence (et les risques) qu'on imagine.

Rattrapé par l'actualité

Mais Donald Trump a finalement annulé sa visite. Il ne sera pas présent lors du très beau États-Unis-Canada de dimanche après-midi (dès 14h10). C’est ce qu'a rapporté le Corriere della Sera. Et oui, ce sont bien les récentes actualités qui auront empêché le président américain de monter à bord d'Air force one.

Notamment ça 👇🏼

Vexé, Trump dit à nouveau augmenter les droits de douane mondiaux

Comme le rapporte également La Stampa, ses conseillers auraient plaidé pour qu’il reste aux États-Unis, après que la Cour suprême a rendu un jugement contre ses droits de douane mondiaux. Samedi, Trump en a remis une couche en augmentant ses tarifs à 15%.

La venu de Trump était un défi

Difficile à dire si sa visite aurait été réellement faisable. De nombreux agents des services secrets avaient déjà inspecté les itinéraires menant au match et à la cérémonie, qui se tiendra dans les arènes de Vérone.

Ceux-ci ont, depuis, quitté l’Italie. Une rencontre avec la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, devrait se tenir à une date ultérieure.

Du côté des autorités italiennes, l’inquiétude suscitée par l'éventuelle venue de Trump était grande, car elle impliqué d’importants défis logistiques. L’aéroport de Linate, situé à proximité de l’enceinte où se tient le hockey, était trop petit pour l’avion présidentiel.

La politique et le sport ne font pas bon ménage 👇🏼

Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?

Donald Trump aurait dû se rabattre sur l’aéroport de Malpensa, à Milan. Le convoi présidentiel aurait alors dû parcourir 70 km jusqu’au lieu de la finale. Et comme cette distance était jugée trop importante, l’option d’un transfert en hélicoptère avait été envisagée.

Bref, l'Italie est soulagée par cette nouvelle, et on nous assure que cela n'est pas politique.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

L'actu internationale jour et nuit
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
6
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
de Natasha Hähni
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
3
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Glacier 3000 est sous la neige
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Washington sanctionne trois responsables chiliens
Les Etats-Unis ont imposé des restrictions de visa à trois membres du gouvernement chilien, dont le ministre des Transports Juan Carlos Muñoz, accusés d’avoir compromis des infrastructures de télécommunications stratégiques.
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des restrictions de visa à l'encontre de trois responsables du gouvernement chilien, dont un ministre, dans un contexte de tensions avec l'exécutif sortant du président chilien Gabriel Boric.
L’article