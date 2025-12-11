Les USA closent un chapitre houleux avec cette banque suisse

Image: KEYSTONE

Après des années de surveillance liée à des manquements en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment et de gestion de comptes américains, la Fed clôt un chapitre ouvert bien avant l’absorption de la banque par UBS.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué jeudi mettre un terme aux mesures coercitives à l'encontre de Credit Suisse Group, Credit Suisse AG, Credit Suisse Holdings (USA) et la branche new-yorkaise de CS en matière de conformité, mais aussi en matière de blanchiment d'argent et de comptes étrangers de citoyens américains.

L'une des mesures a fait suite aux actions dites d'enforcement de la Securities and Exchange Commission (SEC) datant de 2014 visant Credit Suisse AG à Zurich. La Fed a aussi mis en ligne un document datant du 22 décembre 2020 portant sur le respect de la conformité de feu la banque et ses filiales sur territoire américain. Il a notamment été signé par Urs Rohner, président à l'époque du conseil d'administration de la banque aux deux voiles, avalée depuis par sa rivale UBS.

Le texte précisait par exemple que dans les 90 jours suivant cet accord, «la succursale soumettra par écrit un programme révisé de 'due diligence' (ensemble de vérifications et d'analyses de la situation d'une société) à l'égard de la clientèle qui soit acceptable par» la Fed. (mbr/ats)