Un bus tombe dans la Seine

Un spectaculaire accident s’est produit en France, où un bus a fini dans la Seine. Les quatre personnes à bord ont été secourues.

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Spectaculaire accident dans l'Essonne: un bus a percuté un véhicule en stationnement avant de tomber jeudi matin dans la Seine à hauteur de la commune de Juvisy-sur-Orge (sud de Paris), et quatre personnes ont été secourues.

Vers 11h, plusieurs bateaux naviguaient encore au niveau de l'accident, tandis qu'un drone et un hélicoptère ont également été déployés. Le bus est totalement immergé à proximité d'un pont. Une voiture en stationnement percuté par le bus avant sa chute a elle aussi fini dans le fleuve.

👇 Image: AFP

«Un bus circulant sur la commune de Juvisy-sur-Orge a quitté sa route et est tombé dans la Seine dans des circonstances non déterminées à ce stade», a de son côté précisé le parquet d'Evry à l'AFP, confirmant des informations données par plusieurs sources.

Ce que l'on sait des gens à bord

Ces sources proches du dossier ont dans un premier temps évoqué plusieurs hypothèses sur le nombre de personnes présentes à bord du véhicule au moment de l'accident, mais selon le parquet:

«Le conducteur et trois autres personnes se trouvaient dans le bus»

«Ils ont tous été secourus. L’enquête en cours du chef de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule est confiée au commissariat de Juvisy-sur-Orge», conclut la même source. Selon la préfecture de l'Essonne, le bus a entraîné dans sa chute «un véhicule léger».

Un «bus en "formation"»

«Le bilan victimaire est actuellement en cours de consolidation» et d'«importants moyens de secours sont mobilisés»: 16 véhicules de pompiers avec 34 sapeurs-pompiers, 60 policiers et la brigade fluviale, indique-t-elle dans un communiqué.

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«La préfecture de l’Essonne a activé sa cellule de crise afin de coordonner l’action des services de secours et de sécurité», ajoute-t-elle. Selon des sources syndicales, il s'agissait d'un «bus en "formation"», ce qui expliquerait la présence de si peu de personnes à bord. Cette information a été confirmée sur X par la députée Claire Lejeune (LFI). (jah/afp)