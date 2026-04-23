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Un «grave accident de train» s'est produit au Danemark

Denmark Train Accident Two trains have collided between Hilleroed and Kagerup at Isteroedvejen, Thursday, April 23, 2026. There are reports of personal injuries, according to the duty officer at North ...
La collision est survenue entre Hillerød et Kagerup, à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague.Image: www.imago-images.de

Un «grave accident de train» s'est produit au Danemark

Une collision entre deux trains est survenue au nord de Copenhague. Plusieurs blessés sont à déplorer.
23.04.2026, 08:2123.04.2026, 09:26

Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les médias locaux.

«Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre», a écrit la police locale dans un communiqué. «Nous avons reçu l'alerte exactement à 06h30», a précisé Tim Simonsen, le porte-parole des services de secours.

«C'est une collision frontale et il y a des blessés parmi les passagers»
Tim Simonsen

Les médias évoquent dix-sept blessés, dont quatre dans un «état critique». La collision a provoqué de gros dégâts à l'avant des deux rames, les cabines étant entièrement déformées et écrasées sous l'impact, et les pare-brises et vitres complètement disloqués, montrent les photos circulant dans les médias.

Denmark Train Accident Two trains have collided between Hilleroed and Kagerup at Isteroedvejen, Thursday, April 23, 2026. There are reports of personal injuries, according to the duty officer at North ...
Les deux rames ont subi de lourds dégâts.Image: www.imago-images.de

«Tous les passagers ont été évacués du train», a indiqué Simonsen.

Des accidents rares

Des investigations techniques sont en cours sur place par la police. Le périmètre a été sécurisé et la route entre Isterødvejen et Kagerup devrait rester fermée sine die. Une conférence de presse est prévue par les services de secours à 09h15 locale.

La maire de la commune de Gribskov - où s'est produit l'accident - Trine Egetved, écrit sur Facebook que certaines des personnes blessées ont été transportées par hélicoptère à l'hôpital Rigshospitalet.

«Je suis profondément bouleversée et choquée, et mes pensées vont à toutes les personnes concernées»
Trine Egetved

Ce train «est emprunté par de nombreux habitants de Gribskov, des employés et des élèves. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied, et nous essayons, au niveau central, de nous faire une idée précise de ce qui s'est passé et de veiller à ce que chacun reçoive l'aide dont il a besoin», a assuré Egetved.

La Suisse prépare un plan national pour sécuriser les trains

Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark mais en 2019, une collision impliquant un train de voyageurs avait fait 8 morts et 16 blessés. En août 2025, une personne est morte après la collision entre un train et un véhicule agricole. (jzs/afp)

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