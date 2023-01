Pourquoi de plus en plus de soldats russes font congeler leur sperme

De plus en plus de soldats russes veulent faire congeler leur sperme dans le cas où ils tomberaient au combat. L'Etat semble désormais couvrir les coûts.

Plus de 100 recrues russes se mutinent et refusent d'aller se battre

Les héritages sont toujours plus énormes en Suisse et une règle importante va changer

La prochaine grande guerre? Taïwan se prépare à affronter la Chine

A Taïwan, on a longtemps pensé qu'une guerre avec la Chine n'arriverait pas. Avec l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Etat insulaire se rend compte que les chiens qui aboient peuvent aussi mordre. Sur la petite île, on se prépare au pire.

Lorsque Wen Liu parle de son nouveau loisir, sa voix s'élève. «J'ai appris comment grimper le plus intelligemment possible et comment fonctionne la logistique des biens critiques.» Wen Liu, professeure d'ethnologie à l'Academia Sinica de Taipei, dans le cadre de sa profession principale, est en train de découvrir un autre monde. «J'ai également participé à un cours militaire.» Et elle a dans son entourage de nombreuses personnes qui ont également appris à se servir d'une arme.