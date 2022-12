Le volcan Semeru a été placé en alerte maximale. Image: sda

Indonésie: le volcan se réveille un an après une catastrophe meurtrière

Après une éruption et un nuage de cendres haut de 1,5 km, le volcan Semeru a été mis en alerte maximale. Les habitants ne doivent pas s'approcher à moins de 8 km du cratère.

Le volcan Semeru, sur l'île de Java en Indonésie, a été placé dimanche en alerte maximale par les autorités suite à une éruption. Cela un an après une catastrophe meurtrière.

Le Centre de volcanologie et de prévention des catastrophes géologiques (PVMBG) a relevé le niveau d'alerte du mont Semeru du niveau trois au niveau quatre, a déclaré son porte-parole Hendra Gunawan à la chaîne Kompas TV. Il a expliqué:

«Cela signifie que le danger menace les zones peuplées et que l'activité du volcan s'est intensifiée»

Situé dans l'est de l'île de Java, dont il est le point culminant avec une altitude de 3676 mètres, le mont Semeru a craché dimanche un nuage de cendres haut de 1,5 km environ.

Et de l'autre côté du globe... Mauna Loa: des fontaines de lave hautes de 60 m à Hawaï

Aucune victime n'a été signalée immédiatement après l'éruption, mais Hendra Gunawan a conseillé aux habitants des environs de rester à au moins 8 km à l'écart du cratère.

Dernière éruption meurtrière

La dernière éruption du volcan, il y a exactement un an, avait fait au moins 51 morts. Des coulées de boue et de cendres avaient englouti des villages entiers et près de 10 000 personnes avaient dû fuir leurs maisons.

L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs. (sas/ats)