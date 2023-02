La plus ancienne bible hébraïque bientôt aux enchères pour un montant exorbitant

«Le codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), date de l'an 900 de notre ère et représente la bible en hébreu la plus complète (...) estimée entre 30 et 50 millions de dollars, parmi les manuscrits les plus chers jamais vendus»

Richard Austin, patron des livres et manuscrits anciens chez Sotheby's