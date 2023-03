«Je ne savais pas qu'ils tournaient. Je me suis penché vers elle et je lui ai dit: 'Dès qu'ils commenceront à tourner, je m'éloignerai de toi et je te laisserai à côté de Trevor.' Elle m'a répondu: 'Tu ferais mieux de ne pas partir'. C'est un truc de mari et femme.»

Ben Affleck au Hollywood Reporter.