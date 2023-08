De passage par le Japon, le duc de Sussex a pris la pose sur Instagram et s'est lancé dans une tournée shopping. montage: watson

Entre le Japon et Los Angeles, Harry et Meghan s'éclatent en solo

Au sommaire des nouvelles toutes fraîches des Sussex aujourd'hui: du boeuf de Kobe et un match de polo entre potes en Asie pour Harry, et un concert de Taylor Swift avec ses copines en Californie pour Meghan. On vous raconte.

Harry et Meghan ne sont jamais où on les attend, et c'est pour ça qu'on les aime - ou pas, d'ailleurs, c'est à vous de voir. Après s'être affiché uni envers et contre tout la semaine passée à l'occasion des 42 ans de la duchesse, le couple a fait programme à part ces derniers jours.

Du côté du prince, manifestement pas trop déprimé à la perspective d'avoir été officiellement dépouillé de son titre d'«Altesse royale» sur le site officiel de la monarchie, Harry s'est envolé pour l'Asie ce mardi. Au programme? Un match de polo caritatif, avec des étapes comprenant Tokyo et Singapour.

A ses côtés, le «David Beckham du polo»

Comme tout bon prince charmant qui se respecte, Harry n'a pas entamé ce périple tout seul. Il est flanqué de son fidèle compagnon et cavalier émérite, Nacho Figueras. Le bellâtre argentin de 42 ans qui, en plus d'être l'un des plus fervents soutiens du duc dans sa lutte contre l'establishment monarchique, a vraiment tout pour plaire.

«Vous pouviez dire tout de suite qu'il avait les yeux de quelqu'un qui était tombé amoureux» Nacho Figuera à propos de la rencontre entre Harry et Meghan, dans le documentaire Harry&Meghan sur Netflix (2022).

La rencontre des deux copains, tous deux fervents pratiquants de polo, remonterait à 2007. Sur un terrain de polo, what else? Ce n'est pas pour rien si Nacho Figueras, professionnel depuis l'âge de 17 ans, est surnommé le «David Beckham du polo».

Les deux buddies s'aiment tellement qu'ils se crachent du champagne dessus! Si c'est pas mignon. Image: Chris Jackson Collection

Nacho Figueras est beau, et il le sait. Mannequin pour Ralph Lauren à ses heures perdues, l'Argentin a écopé du titre de deuxième «homme le plus beau du monde» (derrière Robert Pattison, faut pas pousser) par les lecteurs de Vanity Fair, en 2009. Et en plus, il est modeste! Six ans plus tard, il affirme en toute simplicité à la chaîne CNN qu'il est «très rare que vous ouvriez un magazine et que je ne sois pas sur l'une des photos».

Bah, faut avouer qu'il a un truc. WireImage

Modeste, mais aussi pourvu d'une fortune confortable et d'un sens de l'humour décapant. Le cavalier possède pas moins de 300 chevaux, dont certains nommés d'après des stars. J'ai cité «Lady Gaga», «Shakira» ou encore «Beyoncé». Mais encore «Duke». Oui oui, comme son copain Harry. Hihi, c'est drôle!

Enfin, Nacho Figueras est bankable. Il copine avec Chris Martin, le chanteur de Coldplay, Kate Hudson, ou encore la vedette de la télé américaine Ellen DeGeneres - c'est lui qui l'aurait présentée à Harry et Meghan. Pratique.

Au programme

Bref, Nacho Figueras est un homme parfait (et déjà marié, désolée). La preuve: sitôt atterris à Tokyo, où ils ont pu apprécier le soir-même «un incroyable steak de Kobe», les deux compagnons se sont mis en tête de trouver un cadeau pour leurs épouses éplorées, restées au pays. En atteste un cliché posté sur le compte Instagram du sportif, avec pour légende: «Shopping pour nos femmes. 😎»

Comme c'est charmant! image: instagram

Suite des aventures ce samedi, à Singapour, où l'équipe de Nico Figueras affrontera celle de Harry lors de la «Sentebale Polo Cup» annuelle.

Pendant ce temps, à Los Angeles

Alors que sa moitié était en train de se prendre le chou dans un duty free tokyoïte pour choisir la paire de lunettes idéale, Meghan Markle, de son côté, assistait le soir même à l'avant-dernière étape de la tournée Eras de Taylor Swift, à Los Angeles.

Selon des sources bien placées de Page Six, la duchesse, également flanquée d'une amie de longue date, Lucy Hamer, s'est mise à sautiller joyeusement lorsque Taylor Swift a entamé son morceau «You Belong With Me», après avoir clamé au public: «Retournons au lycée!». Ouaaaais!

En juin dernier, le Wall Street Journal révélait que Meghan avait invité Taylor Swift à apparaître sur son podcast disparu «Archetypes» avec une note manuscrite. L'artiste avait refusé. Compte tenu de son enthousiasme mardi soir, il faut croire que Meghan n'a pas la rancune tenace. Un bienfait du climat californien, sans doute. On a connu la retraitée royale plus revancharde.