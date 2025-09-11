en partie ensoleillé17°
Un enfant illégitime bouleverse la famille royale belge

Le prince Laurent de Belgique a admis la paternité d'un fils illégitime, Clement, 25 ans.
Le prince Laurent de Belgique a admis la paternité d'un fils illégitime, Clement, 25 ans.

Les drames familiaux ne sont pas réservés aux royals britanniques ou monégasques. Le dernier en date concerne la monarchie belge, fraîchement secouée par la révélation d'un enfant conçu secrètement lors d'une idylle datant de plus de 25 ans.
11.09.2025
Marine Brunner
Ah, les enfants illégitimes! Que feraient les monarchies sans eux? Alors que les amateurs de cancans royaux s'émeuvent encore des retrouvailles toutes fraîches du prince Harry et du roi Charles autour d'une nice cup of tea, ce mercredi, après plus de 19 mois de séparation, voilà qu'un autre prince européen s'est retrouvé sous le feu des projecteurs.

Ce livre menace de plomber les retrouvailles entre Charles et Harry

Ce prince, c'est le Laurent de Belgique, frère cadet du roi Philippe. Lequel s'est fendu d'un communiqué pour confirmer une rumeur qui couvait depuis des années dans la presse nationale: oui, il est bel et bien le père biologique de Clement Vandenkerckhove, 25 ans, né d'une liaison avec la chanteuse et personnalité de la télévision Wendy van Wanten, dans les années 90.

«Par ce message, je reconnais être le père biologique de Clément Vandenkerckhove. Nous en avons parlé ouvertement et honnêtement ces dernières années»
Laurent de Belgique, dans un communiqué transmis le 9 septembre à l'agence Belga

«Je vous prie de bien vouloir accepter ces informations avec la discrétion requise par la nature de cette affaire confidentielle. Je ne ferai aucune autre déclaration ni ne fournirai d'autres explications à ce sujet», conclut le communiqué.

Laurent, 61 ans, a longtemps été considéré comme l'«enfant terrible» de la famille royale belge. Marié depuis 2003 à la princesse Claire, avec laquelle il partage trois enfants, le prince a souvent été sous le feu des projecteurs pour son style de vie extravagant - et quelques petites polémiques.

Prince Laurent and Princess Claire of Belgium
Laurent de Belgique et son épouse, la princesse Claire. Getty Images Europe

Dans les années 2000, par exemple, son nom a émergé dans une affaire de fraude autour de contrats de la marine, même s’il n'a été entendu qu’en tant que témoin. Plus récemment, en 2011, il s’est rendu au Congo contre la volonté du gouvernement.

Wendy van Wanten
Wendy Van Wanten, de son vrai nom Iris Vandenkerckhove, est devenue célèbre en Flandre dans les années 1980 et 1990 comme mannequin, chanteuse et actrice.Image: BSR Entertainment

Bien que ni le prince ni la chanteuse n'aient jamais confirmé publiquement leur relation, ils sont apparus ensemble lors d'événements au début des années 2000. Ils ont notamment assisté au mariage du prince Edward, le plus jeune fils de la reine Elizabeth, en 1999.

La «mauviette» de la famille royale est devenue indispensable

Et voilà qu'en 2000, Wendy a donné naissance à un fils, Clement. Les rumeurs sur la paternité du garçon n'ont depuis jamais vraiment cessé d'agiter les médias. Non seulement le nouveau-né présentait une ressemblance frappante avec le prince, mais le prénom Clement semblait également être un clin d'œil à la résidence de Laurent, la «Villa Clémentine».

«De plus, Wendy Van Wanten a également fait allusion à ce lien à plusieurs reprises dans ses chansons d'amour», indique l'expert royal Mario Danneels dans le Brussels Times.

Prince Laurent of Belgium and Wendy Van Wanten on September 24,1996 in Brussels, Belgium.
Le couple a été vu à plusieurs reprises ensemble dans les années 90.Image: Photonews

La reconnaissance officielle confirme désormais cette hypothèse largement répandue. A noter toutefois que, en tant qu'enfant né hors mariage, Clement ne sera pas ajouté à la lignée de succession belge. Il ne recevra pas non plus de financement de la part du gouvernement ni n'occupera de rôle officiel au sein de la famille royale.

Pour se consoler, Clement aura toutefois droit à un titre de SAR (Son Altesse royale) ainsi qu'à un héritage de son royal paternel.

L'obsession de William fait peser un «lourd danger» sur la monarchie

Le moment choisi pour cette déclaration ne doit rien au hasard. Le soir même de cette reconnaissance publique, mardi, la chaîne flamande VTM a diffusé un documentaire, Clement, fils de…, dans lequel le jeune homme évoque son véritable père et affirme vouloir mettre un terme à 25 ans de spéculations qui ont impacté sa vie.

Clément, 25 ans, fils illégitime du prince de Belgique, se confie sur canapé.
Clément, 25 ans, fils illégitime du prince de Belgique, se confie sur canapé.image: vtm

«Mon père n'a rien fait de mal, ma mère n'a rien fait de mal. Je veux pouvoir vivre normalement et ne pas avoir à entendre sans cesse: 'Tu sais vraiment qui est ton père?'», confie le jeune homme.

On ignore quelle relation il entretiendra désormais avec son géniteur et son épouse, la princesse Claire, ainsi qu'avec ses nouveaux demi-frères et sœurs, Nicolas, Louise et Aymeric. Dans le documentaire, Clément déclare face à la caméra:

«Je veux juste pouvoir aller boire une bière avec mon père»
Clement Vandenkerckhove, sur la chaîne VTM

So belge.

