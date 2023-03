Spoiler alert: écrire dans votre bio que vous faites de la guitare, ça sert à rien. Image: shutterstock / watson

Pour matcher sur Tinder, il faut écrire ces 5 mots (selon une étude)

Ça n'est absolument pas scientifique, mais si ça permet de ne pas finir all by myseeeelf, à chanter du Céline Dion en chialant sous la douche, who cares?

Vous voulez matcher à coup sûr sur Tinder et autres apps de rencontres? Vous êtes au bon endroit. Vous estimez être un minimum progressiste et vous n'aimez pas les clichés? Passez votre chemin. Les anti-wokes, vous êtes toujours là? OK, c'est parti.

C'est une nouvelle étude qui démontre que pour coucher matcher, il faut écrire certains trucs dans sa bio Tinder. On doit cette étude à Dua.com, une app de rencontres qui se présente comme étant, je cite, basée sur la nationalité, promettant des connexions significatives et des opportunités incroyables, blablabla, fin de citation. L'entreprise se trouve à Zurich, avec des connexion principalement au Kosovo et en Albanie, selon l'enquête approfondie que j'ai menée pendant 30 secondes sur LinkedIn.

Bref, une app de rencontres inconnue au bataillon, mais dont l’étude, réalisée sur plus de 8000 femmes et 8000 hommes hétéros, peut aider chaque âme esseulée à trouver chaussure à son pied.

Bon meuf, tu balances tes infos au lieu de teaser comme ça?

J'y viens. Donc, selon les analystes de Dua.com, pour matcher, il y a des mots à mettre dans sa bio sur les app de rencontres. Cinq mots qui ne sont pas les mêmes si on est un homme ou une femme (pour attirer le sexe opposé). Le moins que l'on puisse dire, c’est que ça n’a rien de très moderne. En gros, il faut aligner les clichés.

Oh ouiiii, un homme fort et fier qui coupe du bois, mmmiaaaammmm...

Si vous êtes un homme et que vous voulez séduire une femme, il faudra par exemple préciser que vous êtes «non-fumeur» et que vous aimez les «chiens» car, c’est bien connu, les femmes sont de petits êtres fragiles et délicats, facilement incommodés par l’odeur de tabac, mais incapables de résister à l'insolente mignonnerie qui se dégage d’un gentil toutou.

C'est vrai que c'est si chou... (#teamchats)

Ces messieurs peuvent encore ajouter «voyage» à leur bio. C’est pas très original, je vous l'accorde. C’est d’ailleurs aussi ce qu’on écrit sur un CV quand on sait pas quoi dire dans la case loisirs. (Moi je vous conseille d’écrire kayak, ça change, et ça se lit dans les deux sens…) Brrrref, revenons à Tinder.

Légèrement plus original, parmi leurs cinq mots, les hommes peuvent encore préciser qu’ils aiment le «vin», parce que c’est chic le vin. Mais aussi qu’ils boivent du «café». Savoir qu’un homme n’est pas seulement bourré de testostérones, mais aussi de caféine, apparemment, ça titille les œstrogènes des donzelles en détresse.

Et si on inverse les rôles?

Attention, on rouvre bien gggggrand la boîte à clichés puisque pour séduire un bonhomme, un mâle, un vrai, une femme a plus de chance si elle précise dans sa bio qu’elle aime la «bière». Et, dans la même lignée, si elle écrit qu’elle adore traîner dans les «pubs», ça, c’est jackpot.

Moi le matin #wokeuplikethis

Il y a encore les termes «gym rat» (l’étude est en anglais). En français, ça donne «rat de salle de sport». Enfin, rate, du coup (non, pas l'organe, bande de teubés phalliques). Brrrref, c'est comme un rat de bibliothèque, mais qui soulève de la fonte, cheveux au vent, boobs en avant. Histoire d’asseoir le propos, les fitgirls peuvent rajouter «sports» dans leur bio. Avec ça, il y a de quoi ferrer des gros poissons, de bons gros requins.

Enfin, pour appâter le chaland, le chaland un peu alpha sur les bords, il faut encore préciser pour ces dames qu’elles sont «carnivores», puisque, c’est bien connu, les hommes ont peur des légumes.

Je suis pas analyste chez Dua.com, ni coach en séduction, ni psychiatre avec un beau stylo Montblanc mais, à mon avis, vous pouvez continuer à écrire dans votre bio Tinder que vous aimez la photographie argentique, faire des randos le dimanche et lire Dostoïevski. Vous coucherez moins, mais vous coucherez mieux.

Allez, bisous.

