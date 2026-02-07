Chef, visionnaire, auteur à succès: Jamie Oliver a révolutionné la culture gastronomique. image: paul stuart

«Les hommes qui cuisinent font plus l'amour»: Le chef Jamie Oliver se confie

Ses livres de cuisine trônent dans des millions de cuisines à travers le monde. Le nouveau recueil de recettes de Jamie Oliver vient de paraître. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles les hommes devraient laisser leurs femmes s’occuper du barbecue, pourquoi la Suisse doit instaurer une taxe sur le sucre et des bâtonnets de poisson.

Philipp Hedemann / ch media

Jamie Oliver, il y a vingt ans, lorsque vous vouliez introduire une alimentation plus saine dans les cantines scolaires anglaises, vous avez été insulté aussi bien par les élèves que par les parents. Votre nouveau livre de cuisine vient de paraître, Eat Yourself Healthy, avec ce message: manger sainement, c’est amusant. Cherchez-vous à nouveau les ennuis?

Non, j’essaie simplement d’aider. Lorsque je me suis engagé pour la première fois en faveur d’une alimentation scolaire plus saine, cela ressemblait à une leçon grandeur nature sur la manière dont les gens luttent contre toute forme de changement, même quand celui-ci améliore leur vie. C’est frustrant, mais je n’abandonne pas. Pour mon nouveau livre, j’ai donc créé des recettes inspirées du monde entier, avec des ingrédients que l’on trouve dans n’importe quel supermarché. Elles sont rapides à préparer, peu chères, saines et délicieuses.

Vous avez longtemps été considéré comme un aficionado de la viande. Pourquoi y a-t-il désormais davantage de légumes dans vos casseroles et vos livres de cuisine?

Je suis toujours un grand amateur de viande. Mais partout dans le monde où les gens savent bien préparer la viande, ils savent aussi cuisiner les légumes. Sauf au Royaume-Uni! Je connais moins bien la Suisse, mais je pense que c’est similaire. En matière de légumes et de légumineuses, nos pays ont encore une grande marge de progression.

«Manger sainement ne doit pas être ennuyeux»

J’ai voyagé à travers le monde et visité des endroits où les gens vivent le plus longtemps. Tous avaient un point commun: on y mange beaucoup de légumes merveilleusement préparés.

On dirait presque que vous pourriez envisager de devenir végétarien.

Végétarien, végan, pescetarien: je n’aime pas ces étiquettes. Chacun devrait faire à sa manière en matière d’alimentation. Je ne vais donc pas devenir végétarien, mais je mange au moins trois fois par semaine des plats végétariens. Et lorsque je consomme de la viande ou du poisson, je fais attention à la qualité. C’était déjà le cas lorsque j’étais étudiant sans argent. Beaucoup des meilleurs plats du monde ne nécessitent pas les morceaux les plus chers de l’animal, mais sur la qualité, il ne faut – si possible – pas faire d’économies.

Le Royaume-Uni a introduit il y a cinq ans une taxe sur les sodas et les boissons sucrées. La Suisse devrait-elle faire de même?

Oui, le pays devrait absolument instaurer une taxe sur le sucre. De nombreux pays ont suivi l’exemple britannique, la Suisse pas encore. Il n’y a pas autant de personnes en surpoids en Suisse que dans beaucoup d’autres pays. Mais ici aussi, le nombre de personnes qui mangent au point de tomber malades augmente.

«Si la Suisse veut une population en meilleure santé, la politique, l’éducation et l’industrie alimentaire doivent se mettre autour d’une table»

Quels sont les arguments en faveur d’une taxe sur le sucre?

Le Royaume-Uni a ainsi obtenu la plus forte réduction de la consommation de sucre de tous les temps. L’Angleterre est devenue plus saine. Et l’industrie alimentaire en a également profité. Au début, elle craignait une baisse de son chiffre d’affaires. Mais c’est l’inverse qui s’est produit. Les groupes ont élargi leur offre de boissons plus saines, offrant ainsi davantage de choix aux consommateurs.

La cuisine et la nutrition devraient-elles devenir une matière scolaire obligatoire?

Absolument. Il est du devoir de l’école de transmettre la culture du pays concerné. Et cuisiner et manger font partie intégrante de toute culture. Si une économie nationale veut gagner en productivité, réduire le nombre de jours de maladie et soulager le système de santé, elle doit apprendre à ses enfants à cuisiner.

Que devraient apprendre les élèves à l’école?

A la fin de leur scolarité, chaque enfant devrait maîtriser au moins dix plats savoureux et sains. Au Royaume-Uni, une grande partie des trois dernières générations a à peine appris à cuisiner. C’est pourquoi beaucoup de gens dépendent de l’industrie alimentaire, qui leur sert des aliments hautement transformés.

«Cela fait grossir et coûte cher»

Autrefois, en Angleterre – et probablement aussi en Suisse – il existait la matière économie familiale. On y apprenait la cuisine, mais aussi beaucoup de biologie, d’histoire et d’économie, ainsi que la gestion d’un ménage. Je trouve qu’il est grand temps de réintroduire une forme moderne de cet enseignement.

Jamie Oliver (ici plus jeune) est passionné par l'idée d'aider les écoliers à manger plus sainement. Image: Steve Ryan

Vous avez cinq enfants, j’en ai trois. Depuis que je suis père, je cuisine beaucoup trop souvent des spaghettis bolognaise et des bâtonnets de poisson avec purée et petits pois. Je ne supporte plus ce menu. Quelles sont des alternatives saines, rapides et bon marché qui plaisent non seulement aux enfants, mais aussi aux parents?

Ce sont pourtant deux bons plats. Mais pour qu’ils vous plaisent davantage, à vous aussi, il faut varier. Notre rôle de parents est d’offrir à nos enfants le plus grand nombre possible d’expériences différentes. Je considère donc toujours les recettes comme des suggestions, pas comme des règles strictes à suivre. Il existe des variantes de la bolognaise non seulement en Italie, mais aussi en Espagne, en Chine et dans de nombreux autres pays.

«Essayez donc d’assaisonner votre bolognaise avec d’autres épices et herbes. Cela fait des merveilles»

Et que faire avec ces abominables bâtonnets de poisson et la purée?

Il faut s’éloigner des bâtonnets de poisson hautement transformés. Ce que les enfants aiment surtout dans les bâtonnets, c’est le croustillant. Achetez différents types de poisson et préparez vous-même une panure savoureuse avec de la farine, des œufs et de la chapelure. Quant à la purée: mixez-y un peu de céleri-rave ou de carottes et relevez-la avec du beurre et du parmesan. C’est délicieux et vos enfants aimeront à coup sûr.

Merci, mais je ne peux pas vous demander conseil à chaque fois. Vaut-il mieux demander à sa grand-mère ou à Chat GPT ce que l’on doit cuisiner?

Bien sûr, la grand-mère! Mais beaucoup de ces grandes cuisinières n’ont jamais écrit leurs recettes, elles les ont uniquement dans la tête. Pour que leurs recettes ne disparaissent pas avec ces femmes formidables, nous devrions cuisiner avec elles aussi souvent que possible, tant que c’est encore faisable.

Sur internet, de plus en plus de jeunes femmes se mettent en scène comme des «Trad Wives», des femmes au foyer traditionnelles qui aiment cuisiner pour leur famille. Les hommes, en revanche, préfèrent sur les réseaux sociaux retourner de gros morceaux de viande sur le gril. La cuisine renforce-t-elle aujourd’hui les rôles traditionnels de genre?

Si l’on regarde les livres d’histoire, les plus grands maîtres du gril étaient tous des femmes. Je suis fermement convaincu qu’elles savent encore aujourd’hui mieux faire des grillades. A condition que les hommes les laissent faire! Le grand show masculin autour du barbecue est apparu au moins en Angleterre dans les années 1950. J’imagine qu’en Suisse, c’est similaire. Ce fut un immense succès marketing de l’industrie alimentaire.

Je connais aussi beaucoup d’hommes qui préfèrent jouer les gros bras au barbecue plutôt que de préparer le repas de midi pour la famille.

Comme je suis moi-même un homme, je le sais.

«Les hommes peuvent être désagréablement dominants au gril comme en cuisine»

Ils aiment manier de gros morceaux de viande et de grands couteaux et se comporter comme des hommes des cavernes. Les femmes, en revanche, sont souvent plus attentionnées, elles abordent la nourriture et la planète de manière plus responsable. Nous pouvons beaucoup apprendre de nos femmes et devrions donc cuisiner plus souvent avec elles.

Les hommes qui cuisinent pour leur femme ont-ils de meilleurs rapports sexuels?

Je parierais beaucoup d’argent là-dessus.

«Les hommes qui cuisinent pour leur femme ont plus et de meilleurs rapports sexuels»

Car il existe peu de meilleures façons de dire à quelqu’un qu’on l’aime. Mais il ne s’agit pas seulement de cuisiner, il s’agit aussi de présenter le repas avec amour.

«Eat Yourself Healthy. Recettes pour une nouvelle sensation de vie», de Jamie Oliver. 320 pages, paru chez DK Verlag. Environ 40 francs.