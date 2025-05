Tiffany Trump avait confirmé sa grossesse en décembre, mais son père, Donald Trump, lui avait grillé la priorité en faisant part de la nouvelle lors d'un meeting de campagne en octobre. instagram

Il y a un nouveau Trump sur Terre

Donald Trump est à nouveau grand-père! Sa fille Tiffany a donné naissance à son premier enfant ce jeudi. Elle a fait part de (l'heureuse?) nouvelle sur Instagram.

Un nouveau bébé Trump a vu la lumière du jour cette semaine. Il s'agit d'un petit Alexander Trump Boulos, né le 15 mai 2025. Le onzième petit-enfant de Donald Trump, le premier fils de sa fille Tiffany et de son mari, le chef d'entreprise et héritier Michael Boulos.

La maman a partagé la nouvelle avec la photo d'un petit pied d'alien tout frippé. instagram

Si vous ne connaissez pas l'arbre généalogique des Trump sur le bout des doigts, un petit rappel. Tiffany est le quatrième enfant du président américain, née de son deuxième mariage avec l'actrice et personnalité de télévision Marla Maples, avec laquelle Donald a été marié de 1993 à 1999.

Contrairement à Don Jr, Ivanka et Eric, les trois premiers rejetons du milliardaire américain dont la mère est Ivana Trump, Tiffany a grandi plus en retrait de l'orbite paternelle et de l'entreprise familiale, la Trump Organization. Marla Maples et sa fille ont déménagé en Californie quand elle était enfant.



Ce n'est pas pour autant que Tiffany n'est pas une pure et authentique Trump. Pour preuve, elle a suivi la tradition observée par ses frères et soeurs en faisant des études à l'université de Pennsylvanie - puis se mariant à Mar-a-Lago, le célèbre manoir en bord de mer du président Trump à Palm Beach, en Floride.

Le couple fit d'ailleurs désormais dans le Shining State.

Un mariage digne des Trump. instagram

Si, au cours des années 2010, Tiffany s'est essayé à la chanson et au mannequinat, elle est surtout connue aujourd'hui pour sa présence sur Internet, comme le souligne sa bio Wikipédia. Ceci dit, elle n'a pas vraiment de souci à se faire. Entre la fortune familiale côté Trump et l'héritage imminent de son mari, Michael Boulos, fils du milliardaire Massad Boulos, l'avenir du petit Alexandre semble assuré.