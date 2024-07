Les 10 vêtements et accessoires stars pour être tendance

ana (pas) wintour, la mode en data

Chaque trimestre, la plateforme de mode Lyst publie les articles mode les plus recherchés sur son site interne. Et cette fois-ci encore, la data a dicté les tendances mode.

L'Index Lyst, qui répertorie les marques les plus populaires du moment, a publié son top 10 des vêtements et accessoires les plus en vogue du dernier trimestre de l'année. Ce dernier se base sur une récolte de data réalisée par Lyst, qui établit ensuite son classement en fonction du volume de recherches non seulement sur sa boutique en ligne, mais également sur internet et les réseaux sociaux.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Les lunettes de soleil Symbole de Prada

Popularisées par le mannequin et future maman Hailey Bieber, les lunettes de soleil Prada se trouvent sur presque tous les nez.

Image: lyst

Les sneakers Dries Van Noten

La marque, fondée en 1958, par le styliste éponyme, relance l'hypothèse selon laquelle les sneakers style running, en daim, seront la pièce phare de l'automne pour habiller nos pieds.

Image: Lyst

Les Fisherman de COS

C'est la sandale star de l'été! Issue de la collection All style de COS, filière haut de gamme de H&M, ce style de chaussure fait toujours son effet. Que ce soit avec une robe, un short, sans chaussettes, ou avec, difficile de ne pas passer inaperçu.

Image: Lyst

La robe effet ballon d'Amy Lynn

Fondée en 2017, la marque londonienne de vêtements pour femmes Amy Lynn a consolidé son statut d'acteur clé de la scène de la mode contemporaine. Les recherches pour sa robe bouffante ont grimpé de 53% en avril après être devenues virales sur TikTok et avoir généré plus de 61,6 millions de publications sur les réseaux sociaux.

Image: lyst

Le Flare de High Sport

Dans la liste des produits les plus populaires, on compte désormais les pantalons évasés de High Sport, qui se vendent comme des petits pains si l'on en croit la plateforme Lyst. Lancée en 2021 par Alissa Zachary, ancienne de The Row, qui a également travaillé avec des marques comme Khaite, The Line et Rosetta Getty, High Sport a vu ses recherches grimper de 42% sur ce trimestre.

Image: lyst

Le Santa Croce Tote Bag de Dragon Diffusion

Dragon Diffusion a également réussi à s'imposer comme un nouveau favori sur un marché particulièrement encombré: la catégorie des sacs fourre-tout, plus connus sous le nom de Tote Bag. Malgré la concurrence, les recherches sur ces modèles, fabriqués à la demande par la marque, ont connu une hausse fulgurante: +197% au cours du trimestre.

Image: lyst

Le polo de Casablanca

C'est la seule pièce pour homme de cette liste: le polo de la marque parisienne Casablanca connait une augmentation de 64%, ce qui lui vaut la 4e place de ce classement. Une popularité soudaine probablement boostée par Lewis Hamilton et Justin Bieber qui ont porté ce polo en crochet.

Image: lyst

Le sac Tabby de Coach

La célèbre marque Coach réintègre le classement des marques les plus populaires de l'indice Lyst pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2022, rejoignant The Row, New Balance et Skims comme les quatre seules marques américaines du classement. Alliant l'attrait du patrimoine à des designs rafraîchis, la capacité de la marque à mélanger luxe accessible et esthétique tendance s'est traduite par une augmentation de 27% des recherches ce trimestre. Proposé à partir de 385 dollars, le sac est devenu viral sur TikTok, générant plus de 34,2 millions de posts sur la plateforme.

Image: lyst

Les sneakers SL72 OG d'Adidas

Outre le désormais célèbre modèle Samba, la sneaker SL72 OG d'Adidas offre une silhouette sportive, élégante et rétro proposant ainsi une deuxième option aux fans inconditionnels de la Samba, bien qu'à des prix différents.

Image: lyst

Les Cloudtilt Loewe II, de Loewe x On

Loewe détrône Miu Miu et Prada pour reprendre le titre de marque la plus populaire au monde en ce deuxième trimestre de l'année 2024. C'est notamment grâce à sa collaboration avec la marque suisse On, qui a débuté en 2021.

Image: lyst

La marque suisse s'est ainsi offert une place de choix sur le marché, avec une demande croissante dans le monde entier. Le produit le plus en vogue ce trimestre, les baskets On x Loewe Cloudtilt 2.0, a contribué à faire grimper de 308% le nombre de recherches sur la marque après leur sortie fin mai.