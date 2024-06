La Nike Cortez marque à son tour son grand retour dans le monde de la mode. Image: nike/montage: watson

Ces sneakers mythiques sont de retour

Plongeons ensemble dans l'univers tumultueux et vibrant de la légendaire Nike Cortez, première chaussure de running créée par la marque américaine. Une icône qui refuse de se laisser dompter par le temps, réapparaissant tel un phénix dans le firmament de la mode, plus désirable que jamais.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Les données ne mentent pas, chers lecteurs. Avec une augmentation de 28% des recherches sur Google au cours des 30 derniers jours, il est indéniable que la Cortez a reconquis son trône dans le royaume des sneakers. Mais pourquoi cette soudaine résurgence dans le monde effervescent de la mode?

La renaissance d'une légende

Pour comprendre la fascination inébranlable que la Nike Cortez exerce sur les foules, il nous faudra remonter le temps, à une époque où les soubresauts culturels secouaient le monde. Nous sommes en 1972, l'année où la Nike Cortez a vu le jour. Créée par le légendaire Bill Bowerman, co-fondateur de Nike et fervent adepte de l'innovation, cette sneaker, née pour courir sur les pistes, a rapidement conquis les rues et les cœurs.

Bill Bowerman, co-fondateur de Nike. Image: nike

Son succès lui vaut même le surnom de «la chaussure de training longue distance la plus populaire des États-Unis», écrit notamment la marque sur son site internet.

La Nike Cortez en 1972 Image: nike

La Cortez incarne l'esprit rebelle et l'énergie frénétique des années 70. Portée par les athlètes ou les icônes de la musique comme Whitney Houston en 1991, la chaussure s'est imposée comme une seconde peau à nos pieds, devenant le symbole d'une génération en quête de liberté et d'expression. Son design épuré, sa silhouette élégante et ses lignes intemporelles en ont fait un objet de désir pour les aficionados de la mode du monde entier.

Whitney Houston chante l'hymne national à l'avant-match du Super Bowl XXV, tandis que des dizaines de milliers de fans de football agitent de petits drapeaux américains dans un incroyable élan de patriotisme pendant la guerre du Golfe persique, le 27/01/1991. Getty Images North America

L'actrice Farrah Fawcett portant des Nike Cortez en 1976 Image: Disney General Entertainment Con

Un retour donc fulgurant qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la nostalgie joue un rôle crucial. À une époque où le rétro est roi et où le vintage est vénéré, la Cortez incarne parfaitement l'esthétique des années 70, tout en conservant une touche de modernité. Ensuite, son influence dans la culture populaire reste indéniable. Des films emblématiques aux clips musicaux cultes, la Cortez a toujours été présente, insufflant une dose de cool et de caractère à chaque apparition.

Qui pourrait oublier le rôle emblématique de la Cortez dans le film culte Forrest Gump en 1994? Le personnage principal, Forrest, parcourt des milliers de kilomètres à travers les États-Unis, arborant fièrement sa Nike Cortez rouge et blanche.

Tom Hanks dans le rôle de Forrest Gump, portant les Nike Cortez. Image: Corbis Historical

Ce simple détail vestimentaire est devenu emblématique, associant la sneaker à l'esprit aventureux et libre du protagoniste, tout en inscrivant la Cortez dans la mémoire collective comme un symbole intemporel de l'American Dream. Si bien d'ailleurs, que la marque a ressorti un modèle 2024.

La Nike Cortez OG «Forrest Gump». Image: nike

Mais surtout, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'innovation. Nike n'a pas simplement ressuscité la Cortez telle quelle. La marque a su réinventer ce classique en lui apportant des mises à jour contemporaines, des collaborations excitantes et des éditions limitées qui ont attiré l'attention des amoureux de la chaussure du monde entier. Couleurs, semelles, matières: la Nike Cortez s'adapte désormais à tous les styles et il y en a pour tous les goûts.

Affiche promotionnelle publiée en juin 1973 archive.org

Du vestiaire des influenceuses aux pieds des stars comme Emily Ratajkowski, Kristen Stewart ou encore Bella Hadid, la Nike Cortez opèrent donc officiellement son retour sur le devant de la scène en 2024.

Les modèles à connaître (et à shopper)

Maintenant que nous avons évoqué son histoire et sa résurrection, passons à la question cruciale: quel modèle choisir en 2024 pour rester dans la tendance? Avec une pléthore de choix disponibles, il est facile de se sentir dépassé. Mais pas de panique, chers lecteurs, je suis là pour vous guider à travers ce labyrinthe de style.

Nike Cortez Basic Leather OG

C'est la plus connue et c'est aussi celle qui vous permettra de retourner aux sources de la Nike Cortez. Dotée du design original de 1972, cette version en cuir véritable respire l'authenticité et le charme intemporel. Personnellement, c'est le modèle que je préfère. Il convient à tous les styles, toutes les morphologies, tout en gardant son rôle qui est d'apporter une touche de vintage à son look.

Sophia Roe à Copenhague lors de la Fashion Week automne-hiver 2023-2024 Getty Images Europe

Nike Cortez Kenny Moore:

Pour les amoureux de collaborations exclusives, ne cherchez pas plus loin que cette édition spéciale. En hommage à l'athlète américain légendaire Kenny Moore, cette Cortez revisite le classique avec des détails subtils et un cachet vintage irrésistible.

Image: nike

Nike Cortez Stranger Things (2019)

Sortie en 2019, la collaboration entre Nike et Stranger Things a toujours semblé comme une évidence. Plongez donc dans l'univers énigmatique de la série culte avec cette collaboration épique. Inspirée par l'esthétique rétro des années 80, cette Cortez capture l'essence même de la nostalgie avec style.

Image: nike

Image: nike

Nike Cortez Flyknit:

Pour les adeptes de la technologie moderne, cette version révolutionnaire de la Cortez est un must-have. Avec sa tige en Flyknit respirante et sa semelle intercalaire en mousse, elle offre un confort inégalé sans compromettre le style.

Image: stockx

Nike Cortez Custom:

Et si rien de tout ça ne vous fait envie, Nike vous offre la possibilité de personnaliser vos sneakers. Avec l'option de personnalisation Nike By You, vous pouvez créer une sneaker unique qui reflète parfaitement votre style et votre personnalité. De quoi laisser libre cours à votre imagination et à votre expression.

La Nike Cortez ne se contente pas d'être une simple sneaker. C'est une icône intemporelle, qui continue de captiver et d'inspirer les générations futures. Alors, n'hésitez pas à plonger dans cette aventure audacieuse et à vous approprier ce classique indomptable. Après tout, dans le monde de la mode, il n'y a pas de règles, seulement des possibilités infinies.