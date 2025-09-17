Charlie Hunnam se glisse dans la peau de Ed Gein.

Netflix dévoile des images terrifiantes de son nouveau monstre

Netflix a exhumé de nouvelles images du prochain tueur en série de sa série «Monsters», Ed Gein. Frissons garantis.

Décidément, la saison de la chair de poule se rapproche. Netflix nous avait déjà graciés d'une première bande-annonce pour le dernier venu de l'effrayante série Monsters sur Netflix, créée par Ryan Murphy.

Dès le 3 octobre, un nouveau volet va disséquer le phénomène Ed Gein, qu'on surnommait le «boucher de Plainfield», dans une série intitulée Monstre: L’histoire d’Ed Gein. Pour rappel, l'homme a été accusé de meurtre, de torture, d'intrusion dans des tombes et de nécrophilie.

Les déviances du tueur, qui entretenait une relation obsessionnelle avec sa mère, conservait les organes génitaux de ses victimes et se servait de leur peau se pour fabriquer des objets, ont inspiré des oeuvres telles que Le Silence des agneaux, Psychose de Alfred Hitchcock, ou encore Massacre à la tronçonneuse.

Contrairement à un premier trailer très sombre avec des images dévoilées au stroboscope, Netflix entrebâille davantage la porte sur l'horreur - et sur l'excellente performance de l'acteur britannique Charlie Hunnam dans la peau de Ed Gein. L'on y voit également Laurie Metcalf, qui incarne la mère du psychopathe. On entend d'ailleurs sa voix glaçante, qui annonce d'ores et déjà une ambiance très scabreuse:

«Tu es répugnant. Seule une mère peut t'aimer»

Pour tous les fans de true crimes et de frissons, on vous laisse sur les images de cette bande-annonce qui promet du lourd:

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Les huit épisodes de Monstre: L’histoire d’Ed Gein seront mis en ligne dès le 3 octobre sur Netflix.

Les coulisses de la série Monsters sur Netflix 1 / 6 Les coulisses de la série Monsters sur Netflix Les coulisses de la série Monsters sur Netflix source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef