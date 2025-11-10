Shay Mitchell a provoqué une vive émotion en commercialisant des produits de beauté pour bambins. Keystone

Cette star sort une ligne de beauté pour bambins et ça choque

L'actrice Shay Mitchell a suscité une grosse polémique en commercialisant une ligne pour les soins de la peau qui cible les jeunes enfants.

Plus de «Société»

Si vous ne la connaissez pas encore, Shay Mitchell est une actrice et entrepreneuse canadienne, qui s'est fait connaître grâce à son rôle d'Emily Fields dans la série Pretty Little Liars, diffusée de 2010 à 2017. Comme toute star qui se respecte, elle se devait de vendre des trucs et des bidules à sa large base de fans. En 2018, Mitchell a déjà lancé sa marque de produits de voyages, Béis (prononcez «base»).

En 2025, elle revient en surfant sur l'une des industries les plus florissantes du moment, boostée par des trends venant tout droit de Corée du Sud: les soins de la peau. Shay vient en effet de sortir une nouvelle ligne skincare pour le visage, nommée Rini. Mais celle-ci a généré l'indignation de nombreux internautes. La raison? Le fait que Rini cible la génération Alpha, soit des enfants à partir 3 ans, comme l'explique le média The Cut.

La ligne est directement inspirée de la K-beauty. Rini, détaille la marque dans un communiqué, est «un terme familier coréen désignant les enfants, et s'adresse aux enfants de deux ans jusqu'à l'adolescence».

Les produits seraient quant à eux créés en collaboration avec «des chimistes et des laboratoires pédiatriques en Corée du Sud». Dans votre panier, vous pourrez donc fourrer des masques hydrogel en tissu en forme d'animaux, comme des chiots, des licornes et des pandas, ou des masques hydratants à base de vitamine B12.

Sur son site, l'actrice ne manque pas de se gargariser du vocabulaire qui fait vibrer les aficionados de la skincare: «produits naturels», «aloe vera», «après-soleil», ou encore «bêta-glucane» et «vitamine E.»

La gamme est dotée de cinq produits principaux, et vous pouvez même acquérir un starter pack pour 24 francs. Hurrah!

image: capture d'écran

Le but d'une telle démarche, Shay Mitchell l'a justifié via une publication Instagram. Dans celle-ci, elle explique avoir été inspirée par la «curiosité» de ses deux filles âgées de 3 et 6 ans, et «par tous les petits moments qui m'ont fait réaliser à quel point ça commence tôt».

Shay dit vouloir «éveiller la curiosité et la confiance en soi, tout en encourageant de bonnes habitudes dès le plus jeune âge». Sous-entendu, il faut savoir faire une routine skincare en dix étapes (et dépenser plein de sous pour ça), avant même de savoir bien parler ou rouler à vélo.

Shay prend exemple sur Kylie Jenner, et se met en scène en train de travailler dur sur sa ligne. image: @rini

«L’idée de Rini est née de situations vécues en tant que parents, lorsque nous avons réalisé que les produits que nous souhaitions pour nos enfants n’existaient tout simplement pas» Shay Michell dans son communiqué

Irritation générale

Evidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. La star de 38 ans s'est mangé un bad buzz monumental, en réveillant une vieille garde qu'il est dangereux de chatouiller: les mamans. L'on peut lire une tonne de commentaires irrités sous sa publication, notamment:

«Laissez nos enfants être des enfants, s'il vous plaît!» instagram

«Nous savons tous que cela ciblera de manière disproportionnée les petites filles qui subissent déjà tant de préjudices» instagram

«Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais c'est ridicule et c'est clairement du consumérisme à outrance pour les enfants» instagram

«La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que les petits enfants deviennent encore plus obsédés par des soins de la peau inutiles» instagram

«Il n'est pas trop tard pour supprimer ce post» instagram

«Comme si vivre dans cette société obsédée par la consommation ne suffisait pas pour les parents, qui essaient de faire attention à ce que voient leurs enfants. Maintenant, nous devons nous inquiéter des publicités pour les soins de la peau qui leur sont adressées?! C'est dingue» instagram

Plus jeunes que les «Sephora Kids»

Voilà qui n'est pas sans rappeler le phénomène des «Sephora Kids», cette génération de pré-ados désormais ciblée par les marques de beauté, qui fait la guerre aux pores visibles et ne jure que par le double cleaning, les sérums de tous poils et les produits de maquillage. Cette tendance a été pointée du doigt à plusieurs reprises par des experts, lesquels mettent en garde contre les conséquences négatives de ces nouvelles obsessions.

On vous en parlait ici 👇

Appliquer trop de produits agressifs à un jeune âge risque notamment d'abîmer la barrière naturelle de la peau. Du point de vue psychologique, les très jeunes risquent d'être piégés dans une spirale sans fin à la quête d'une peau parfaite.

Une image tirée du site officiel de Rini. @rini

Shay, elle, va plus loin que les «Sephora Kids», dont le marketing se focalise sur les 8-14 ans. En ciblant des bambins qui ont à peine quitté le berceau, la voilà qui met en place «un terrible précédent en matière de beauté pour les enfants», selon les mots de ses détracteurs, dont les propos sont rapportés par le média Entertainement Weekly.

A ce sujet, la tiktokeuse Sana ironise: «Pourquoi la dysmorphie corporelle ne devrait commencer qu'à l'adolescence, quand elle peut commencer dès la naissance?»

#children ♬ original sound - Sana 📚📘✍️ @sanabanaanaa Her team obviously saw the articles about children buying drunk elephant and thought how can we take advantage of this? It's really sad. I can't believe we are at this level of cash grab, as if money comes above all. #skincare

C'est avant tout le fait que Mitchell fasse le lien entre «skincare» et «créativité» qui indigne. Sur son compte Instagram Pygmalionne, une maman s'énerve: «Les enfants n'ont pas besoin de masques à 6 dollars. Ils ont besoin de jeu, d'imagination, de terre sous les ongles et de crème solaire quand ils sortent.»

Avec un peu de chance, une star aura peut-être bientôt l'idée brillante de sortir un sérum antirides pour les bébés. On se réjouit déjà.

Nelly Furtado s'éloigne de la scène Vidéo: watson