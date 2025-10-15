Un initié prédit de sombres retombées pour la romance récente entre la chanteuse et l'ancien premier ministre canadien. getty/watson

L'idylle de Katy Perry avec Justin Trudeau pourrait lui coûter cher

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’une romance entre Katy Perry et Justin Trudeau enflamme les médias. Mais selon un proche du couple, cette histoire d’amour pourrait bien avoir un prix élevé pour la popstar.

Jennifer Ullrich / watson.de

Plus de «Divertissement»

Katy Perry semble avoir retrouvé l’amour. Non pas avec un musicien ou une star d’Hollywood, comme le voudrait l'ordre des choses, mais avec… un ancien premier ministre. Des photos de paparazzis ont montré la chanteuse, tout sourire, bras dessus bras dessous avec l’ex-chef du gouvernement canadien Justin Trudeau, à bord de son yacht au large des côtes californiennes.

Si cette nouvelle relation alimente les conversations, certains y voient aussi un risque pour la carrière de la chanteuse. Autrement dit: Katy Perry ne pourrait peut-être pas tout avoir.

Un avertissement venu de l’intérieur

Leur première apparition publique remonte déjà à l’été dernier, lorsqu’ils ont été aperçus dînant ensemble à Montréal. Quelques semaines plus tard, de nouvelles images sans équivoque ont été prises sur le yacht de 24 mètres de Perry, le Caravelle.

Et, ce lundi, la chanteuse a fait pour la première fois une allusion à sa relation, de manière à peine voilée. Lors d’un concert à Londres, elle a lancé avec un clin d’œil qu’elle avait «jadis un faible pour les hommes britanniques, mais plus maintenant».



La chanteuse, actuellement en pleine tournée mondiale, s'est fendue de quelques confidences durant un concert à Londres. Keystone

Un insider bien connecté dans l’entourage des deux célébrités, cité par le Daily Mail, décrit la romance comme «authentique» — mais il met aussi en garde contre ses conséquences potentielles.

«Personne n'a vu le coup venir, mais je pense que c'est authentique. Par contre, elle n'est pas la meilleure juge de caractère» Une source du Daily Mail

Justin Trudeau, qui a quitté ses fonctions début 2025 après neuf ans à la tête du Canada, est devenu de plus en plus controversé sur la scène publique. Ses taux d’approbation plafonnaient récemment à seulement 25 % — un risque d’image non négligeable pour une artiste qui traverse déjà une période compliquée.

La tournée «Lifetimes» de Perry a enregistré des ventes décevantes aux etats-Unis. Sa participation à une mission spatiale avec Blue Origin, au printemps dernier, a été jugée déplacée par une partie du public.

Quant à ses concerts londoniens, ils n’ont pas totalement fait salle comble. Dans ce contexte, une romance très médiatisée avec un ex-dirigeant politique arrive sans doute au plus mauvais moment, selon la source citée.

«Katy impressionne les fans du monde entier avec son spectacle et commence à regagner la faveur du public - mais son association avec Justin nuit à sa réputation positive et elle est à nouveau critiquée négativement» Ladite source

Début 2025, Katy Perry s’était séparée de l’acteur Orlando Bloom, avec qui elle a une fille. Justin Trudeau, de son côté, avait annoncé en 2023 la fin de son mariage après 18 ans d’union avec Sophie Grégoire Trudeau. Cette dernière a d’ailleurs publié récemment un message introspectif sur Instagram, évoquant «l’art de laisser partir l’amour» — un post que beaucoup ont interprété comme une réponse subtile aux photos de son ex-mari et de la chanteuse.

Les prochains mois nous diront si la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau est sérieuse. La chanteuse est actuellement très occupée par sa tournée, mais les célébrités resteraient «en contact permanent».