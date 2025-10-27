pluie modérée
DE | FR
burger
Société
People

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur couple

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur couple
Justin Trudeau et Katy Perry ont passé une soirée romantique à Paris.image: getty

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent

Désormais, ils ne se cachent plus: Katy Perry et Justin Trudeau se sont affichés ensemble à Paris. Main dans la main et sourires radieux, ils semblaient très complices.
27.10.2025, 09:5027.10.2025, 10:47
Un article de
t-online

Les rumeurs allaient bon train depuis un certain temps déjà, mais, ce week-end, Katy Perry et Justin Trudeau ont décidé d'officialiser leur relation.

La chanteuse pop américaine et l'ancien Premier ministre canadien se sont affichés ensemble et très complices dans la Ville de l'amour.

Katy Perry et Justin Trudeau ont été aperçus samedi soir à la sortie du célèbre cabaret «Crazy Horse Paris». Comme le montre une vidéo, détenue notamment par le portail people TMZ, la musicienne de 41 ans et l'homme politique, de douze ans son aîné, ont émergé main dans la main et avec un large sourire face aux fans et photographes qui les attendaient. Ceux-ci ont entonné spontanément un «Joyeux anniversaire». Katy Perry célébrait en effet son anniversaire ce samedi-là.

L'idylle de Katy Perry avec Justin Trudeau pourrait lui coûter cher

La chanteuse portait une robe rouge à fines bretelles et dos nu, ses cheveux étaient tirés en un chignon strict. L'ex-Premier ministre avait opté pour un costume sombre, qu'il avait assorti non pas d'une chemise, mais d'un t-shirt noir.

De premiers indices en été

C'est cet été que Katy Perry et Justin Trudeau ont été vus ensemble pour la première fois, lors d'une soirée décontractée dans un restaurant branché de Montréal. À l'époque, on disait qu'ils n'étaient que de bons amis. Trois mois plus tard, la chanteuse et l'homme politique ont toutefois été aperçus, étroitement enlacés, sur un yacht. Désormais, ils veulent que tout le monde voie leur amour.

Katy Perry et Orlando Bloom, c'est fini

Katy Perry a été en couple pendant des années avec l'acteur Orlando Bloom, et même fiancée. Cependant, le mariage n'a jamais eu lieu. Le couple avait annoncé sa séparation en juillet.

Quant à Justin Trudeau, il s'est séparé il y a déjà deux ans. L'ex-Premier ministre a été marié à Sophie Grégoire pendant 18 ans. (rix)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Pourquoi il faut s'inquiéter si vous voyez l'émoji suisse sur Internet
Sur les réseaux sociaux, certains contenus passent sous le radar des algorithmes via l'utilisation d'émojis. Par exemple, le suicide est évoqué avec le... drapeau suisse. Amnesty International met en garde face à ces «spirales infernales».
Les réseaux sociaux ne font pas que du bien aux gens, on le sait. Chez les adolescents en particulier, le développement des algorithmes peut les guider dans des spirales de contenus négatifs. Le point d'orgue de ce monde sombre, mais bien réel: les contenus liés au suicide.
L’article