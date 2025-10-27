Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur couple

Justin Trudeau et Katy Perry ont passé une soirée romantique à Paris. image: getty

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent

Désormais, ils ne se cachent plus: Katy Perry et Justin Trudeau se sont affichés ensemble à Paris. Main dans la main et sourires radieux, ils semblaient très complices.

Les rumeurs allaient bon train depuis un certain temps déjà, mais, ce week-end, Katy Perry et Justin Trudeau ont décidé d'officialiser leur relation.

La chanteuse pop américaine et l'ancien Premier ministre canadien se sont affichés ensemble et très complices dans la Ville de l'amour.

Katy Perry et Justin Trudeau ont été aperçus samedi soir à la sortie du célèbre cabaret «Crazy Horse Paris». Comme le montre une vidéo, détenue notamment par le portail people TMZ, la musicienne de 41 ans et l'homme politique, de douze ans son aîné, ont émergé main dans la main et avec un large sourire face aux fans et photographes qui les attendaient. Ceux-ci ont entonné spontanément un «Joyeux anniversaire». Katy Perry célébrait en effet son anniversaire ce samedi-là.

La chanteuse portait une robe rouge à fines bretelles et dos nu, ses cheveux étaient tirés en un chignon strict. L'ex-Premier ministre avait opté pour un costume sombre, qu'il avait assorti non pas d'une chemise, mais d'un t-shirt noir.

De premiers indices en été

C'est cet été que Katy Perry et Justin Trudeau ont été vus ensemble pour la première fois, lors d'une soirée décontractée dans un restaurant branché de Montréal. À l'époque, on disait qu'ils n'étaient que de bons amis. Trois mois plus tard, la chanteuse et l'homme politique ont toutefois été aperçus, étroitement enlacés, sur un yacht. Désormais, ils veulent que tout le monde voie leur amour.

Katy Perry a été en couple pendant des années avec l'acteur Orlando Bloom, et même fiancée. Cependant, le mariage n'a jamais eu lieu. Le couple avait annoncé sa séparation en juillet.

Quant à Justin Trudeau, il s'est séparé il y a déjà deux ans. L'ex-Premier ministre a été marié à Sophie Grégoire pendant 18 ans. (rix)