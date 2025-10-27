Des comportements dangereux: la star de 43 ans inquiète toujours plus ses proches. image: getty x dr

Britney Spears a dérapé

De nouveaux comportements erratiques de la chanteuse Britney Spears inquiètent ses proches. Ceux-ci sont terrifiés à l'idée qu'elle «perde le contrôle», et réfléchissent à une solution radicale.

On dirait bien que cette période de l'année correspond à une nouvelle descente aux enfers pour Britney Spears.

Pour commencer, son ex-mari vient de sortir ses mémoires You Thought You Knew, (Vous pensiez que vous saviez, en français) ce 21 octobre, dans lequel il balance de nombreuses anecdotes qui font frémir sur sa vie de couple avec l'icône de la pop.

Coup de fil impromptu à Justin Timberlake la veille du mariage, consommation présumée de cocaïne pendant qu'elle allaitait leurs fils, mais également comportement étrange avec ces derniers, qu'elle «regardait parfois dormir un couteau à la main»: Kevin Federline n'épargne rien, dans le but, selon lui, de «tirer la sonnette d'alarme» pour que la star reçoive l'aide qu'il estime nécessaire.

Federline a réitéré son message jeudi 23 octobre, lors d'une interview accordée à Vanity Fair. Dans celle-ci, il l'assure, il ne veut aucun mal à Britney. Il veut juste «qu'elle aille mieux». Si certains fans de la chanteuse accusent le danseur de 47 ans d'opportunisme, il faut avouer que Britney n'a rien fait pour redorer son blason ce week-end.

Une conduite très dangereuse

Selon des informations et photos récoltées par le Daily Mail, l'interprète de Baby One More Time a été aperçue dans un état second alors qu'elle était au volant de sa voiture.

Britney Spears a en effet été filmée en train de faire des embardées extrêmement dangereuses alors qu'elle rentrait chez elle après une soirée - de toute évidence arrosée - mercredi 22 octobre. Une vidéo «choquante», selon les mots de Page Six, montre la pop star quittant le restaurant Red-O à Thousand Oaks, en Californie. Celle-ci s'installe au volant de sa BMW noire, malgré les supplications des personnes présentes qui la pressent de se faire raccompagner.

Mais rien n'y fait: Britney fait un brusque demi-tour et trace sa route à vive allure, malgré le fait qu'elle zigzague méchamment. Sur des photos prises à la volée, l'on peut voir que la star dévie à plusieurs reprises sur des voies parallèles, et même sur la piste cyclable.

Capture d'écran via Page Six.

À un moment donné, la BMW décapotable finit par traverser franchement le séparateur central de la route. Selon le Mail, elle aurait en outre «failli renverser son amie en sortant du parking».

Après avoir été filmée en train de manger à un feu rouge et avoir collé une autre voiture (imaginez la scène, vous rentrez chez vous, et Britney vous colle au train), la chanteuse n'a pas arrangé son cas.

Elle est restée bloquée devant son portail, tentant désespérément de taper son code. Un témoin raconte:

«Elle a essayé trois ou quatre fois, sans succès. Son amie, restée dans sa voiture tout du long, a fini par partir au bout d’une vingtaine de minutes. Britney a ensuite passé encore une dizaine de minutes à tenter d’ouvrir le portail avant d’y parvenir enfin.» Un témoin au Daily Mail.

Au restaurant, la star avait déjà fait écarquiller de nombreux yeux, alors qu'elle tenait la main d'un autre client en se promenant.

La famille «terrifiée»

Sa conduite dangereuse est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, alertant sa famille. Toujours d’après le Daily Mail, ses proches ont organisé une réunion de crise pour discuter des meilleurs moyens pour lui venir en aide. Une source proche du clan l'assure:

«Ils sont terrifiés (...) On parle beaucoup de ce qu'il faut faire, si besoin est. Comment la protéger d'elle-même?» daily mail

D'aucuns craignent qu'elle sombre gravement dans une «spirale infernale» en raison de la publication des mémoires compromettantes de son ex-mari Kevin Federline. Celles-ci, précise une personne bien informée, ont «rouvert de vieilles blessures». L'interprète de Toxic serait ainsi «en chute libre», et «en train de faire des bêtises».

Certaines voix se seraient même élevées pour réclamer «une nouvelle mise sous tutelle», même si ce contrôle controversé détenu en partie par son père, Jamie Spears, a pris fin en 2021. Pour rappel, la tutelle de la chanteuse a été levée après 13 ans, en grande partie à cause du tollé de ses fans, qui ont créé le mouvement #FreeBritney.

Selon Page Six, des proches de Britney sont convaincus qu'un retour à la situation initiale et ultra-cadrée est nécessaire. Comme le soutient une voix propice à cette option:

«La dernière fois que Jamie est intervenu pour protéger sa fille, il est devenu l'ennemi public numéro un (...) On a dit qu'il essayait de lui soutirer de l'argent, ce qui est faux» Une source proche du dossier page six

Pour l'heure, le représentant de Britney, qui a décidément bien à faire, n'a fait aucun commentaire sur cet énième épisode chaotique. Il semblerait que la princesse de la pop se soit chargée elle-même de sa défense, via Instagram.

Elle a notamment posté un mème ce dimanche, dans lequel l'on peut voir Minnie Mouse et Daisy Duck se faire un câlin. En message d'accompagnement:

«Si quelqu'un se demande si le sosie n'était pas moi... » Britney Spears sur Instagram.

On fera semblant d'y croire. Mais, avec les nombreuses de photos et vidéos filmant sa conduite dangereuse, il se pourrait bien que la justice finisse par toquer à sa porte. Pas sûr qu'un mème suffise à convaincre.

