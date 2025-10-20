Eminem aurait trouvé l'amour

faible pluie
Bien qu'il soit l'un des rappeurs les plus célèbres du monde depuis des décennies, Eminem est d'ordinaire très secret au sujet de sa vie privée. Mais de nouvelles révélations font actuellement le buzz et ont de quoi surprendre ses fans.
20.10.2025, 09:2820.10.2025, 09:28
Jennifer Ullrich / watson.de

Avec plus de 416 millions de disques vendus à travers le monde, Eminem est l'une des plus grandes stars de la musique. Le rappeur s'est toujours efforcé de garder sa vie privée loin des paparazzi, même si celle-ci a défrayé la chronique à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs souvent évoqué sa relation tumultueuse avec son ex-femme Kimberly Scott dans ses chansons.

Eminem a oublié la formule magique

Toutefois, à en croire les dernières rumeurs, il y aurait du nouveau dans la vie sentimentale de l'artiste.

Eminem et sa styliste

En effet, Eminem serait actuellement en couple avec Katrina Malota. Elle travaille comme styliste et maquilleuse dans le Michigan et a été responsable du look du musicien à plusieurs reprises.

D’après des sources auxquelles se réfère TMZ, la collaboration professionnelle aurait débouché sur bien plus qu'une simple relation de travail. Katrina était en charge de la coiffure et du stylisme de l'interprète de Lose Yourself sur le plateau de plusieurs de ses clips et shootings, et les deux se fréquentent depuis des années.

Humeur
Cette nouvelle à propos d'Eminem va vous mettre un coup de vieux

On ignore depuis combien de temps Eminem et Katrina Malota se fréquentent sur le plan sentimental. De plus, cette relation n'a pas encore été officialisée. Ni Katrina Malota ni le représentant d'Eminem n'ont fait de commentaire public à ce jour.

Ce que l'on sait

Katrina Malota possède un lien très fort avec l'industrie du rap. Sur son site officiel, elle indique avoir collaboré avec des noms célèbres, tels que Snoop Dogg, Robin Thicke et 50 Cent. Sa ville natale la relie également à Eminem; tous deux sont originaires de la région de Détroit.

«Tu as perdu tes couilles»: Eminem se dispute avec son double

Outre son activité dans le secteur du divertissement, Malota travaille en outre dans un salon de coiffure à Birmingham, dans le Michigan, d'après certaines sources. Elle est par contre très réservée sur les médias sociaux. Son profil Instagram est privé et son activité est limitée sur Facebook.

Alors qu'il a été révélé il y a seulement quelques jours qu'Eminem allait devenir grand-père pour la deuxième fois, c'est à présent sa propre vie amoureuse qui est sous les projecteurs. Il reste maintenant à voir quand, et si, le musicien s'exprimera personnellement à ce sujet.

