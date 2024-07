«Tu as perdu tes couilles»: Eminem se dispute avec son double

«J'ai grandi, mon frère. Ma communauté de fans a grandi. Le monde a changé. Les gens sont beaucoup plus sensibles maintenant. Une semaine sur deux sur TikTok, la Gen Z te découvre le lundi et t'annule le mardi».

«Je viens du passé pour sauver ta carrière», dit le Slim Shady, blond et gonflé à bloc, généré par l'IA. Et :

Eminem - et son alter ego Slim Shady - ont marqué le monde du hip-hop. Dans son dernier album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), le rappeur américain tue toutefois son ancien moi - au grand dam de certains fans.

