Katy Perry devra vite retourner sur terre pour entamer sa nouvelle tournée. Image: keystone

Katy Perry risque-t-elle de «mourir dans l'espace»? On vous explique

A quelques jours du décollage de la fusée qui doit emmener la chanteuse et cinq autres femmes à 100km d'altitude, on fait le point sur la mission de Blue Origin, la société de Jeff Bezos.

Hendrik Busch / watson.de

Plus de «Société»

Dans l'espace, personne ne vous entendra crier... ou chanter. La semaine prochaine, la popstar Katy Perry s'envolera dans l'espace à bord d'une fusée de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. La mission spatiale est planifiée depuis des mois par son entreprise Blue Origin.

Vous vous faites du soucis pour elle? Watson également. Alors, on a voulu répondre aux questions les plus importantes concernant cette mission, et donner quelques explications sur les risques que la chanteuse encourt.

Qui se cache derrière cette mission spatiale?

Depuis 2021, quelque 52 personnes ont effectué des vols suborbitaux menés par Blue Origin. La mission actuelle est donc le onzième vol habité, et le 31e au total. Jeff Bezos se trouvait lui-même à bord du premier vol habité (NS-16), en 2021.

Un vol suborbital ne permet pas d'entrer en orbite autour de la Terre. Mais, la plupart du temps, il s'agit toutefois d'un vol spatial, durant lequel une fusée se déplace le long d'une trajectoire balistique, soit en arc de cercle.

La mission à laquelle prendra part la chanteuse sera le premier vol spatial exclusivement féminin, depuis que Valentina Tereshkova a été la première femme à voler seule dans l'espace en 1963. L'équipage de la mission NS-31 sera composé de six femmes.

Quand est-ce qu'on décolle?

L'objectif actuel du décollage est fixé au lundi 14 avril. Comme pour tout lancement de fusée, la date peut toutefois être reportée en raison de mauvaises conditions météorologiques. C'est pourquoi aucune heure fixe n'a encore été communiquée. La fenêtre de lancement s'ouvrira à 8h30 heure locale, soit 15h30 en Suisse.

Où est-ce qu'on pourra voir ça?

Blue Origin veut mettre à disposition un livestream, mais les détails de sa diffusion ne sont pas encore connus.

Qui sera dans l'équipage

Katy Perry – Chanteuse pop

– Chanteuse pop Gayle King – Journaliste et animatrice télé

– Journaliste et animatrice télé Lauren Sánchez – Journaliste et compagne de Jeff Bezos

– Journaliste et compagne de Jeff Bezos Amanda Nguyen – Militante et scientifique

– Militante et scientifique Aisha Bowe – Ingénieure aérospatiale à la NASA

– Ingénieure aérospatiale à la NASA Kerianne Flynn – Productrice de films

Lauren Sánchez, la chérie de Jeff Bezos. Keystone

Comment se déroulera le vol?

Le plaisir sera de courte durée. Entre le décollage et l'atterrissage, le vol ne durera qu'environ onze minutes. La capsule des passagers franchira la ligne de Kármán (environ 100 kilomètres d'altitude), considérée comme la frontière entre la terre et l'espace. A bord, il n'y aura pas de pilote, le système se régule de manière autonome.

Katy Perry et les autres passagers pourront profiter de quelques minutes d'apesanteur, et de la vue sur la courbure de la Terre. A leur retour, la capsule devra ensuite se poser «en douceur» sur notre bonne vieille Terre, grâce à trois parachutes et un moteur de freinage.

Un POV de la 30e mission de Blue Origin Vidéo: YouTube/Blue Origin

Est-ce que Katy Perry peut mourir?

Entre sarcasmes et angoisses, cette question a été posée des quantités de fois sur les réseaux sociaux. La mission est bien sûr démesurée, et secrètement, derrière des posts comme celui-ci, se cache peut-être une pointe de jalousie pour ces vacances spatiales accessibles seulement aux super-riches.

Certains haters ne font pas dans la dentelle et souhaitent carrément la mort de Katy Perry. Mais on va éviter de poster ça ici. Retournons plutôt à la question de départ: est-ce que Katy Perry peut mourir?

Blue Origin dit ne jurer que par la sécurité de ses vols commerciaux. Par le passé, des collaborateurs de l'entreprise avaient toutefois exprimé des doutes. Il y a un an encore, un vol de Blue Origin avait connu des problèmes à l'atterrissage, rapporte «Future Zone».

Les femmes ne partent pas dans l'espace sans être préparées. Katy Perry et les autres passagères ont suivi un entraînement en apesanteur et d'autres formations, rapporte Good Morning America.

L'entreprise accorde une importance similaire au confort et à la facilité d'utilisation des caméras. La porte-parole de Blue Origin, Sarah Knights, a expliqué:

«Nous voulons qu'elles soient à l'aise avec chaque détail, au point de savoir exactement où se trouve chacune des caméras dans le véhicule, afin qu'elles puissent planifier toutes les photos qu'elles veulent prendre.»

Katy Perry n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de revenir sur terre saine et sauve. Le 23 avril, elle entamera sa tournée «Lifetime», et celle-ci ne se chante pas toute seule.

Et c'est quoi le but de tout ça?

Difficile à dire. Derrière tout ça se cache probablement une campagne de publicité de grande envergure pour Blue Origin. Dans une interview accordée au magazine Elle, les six femmes ont annoncé qu'elles iraient dans l'espace, maquillées et coiffées. Il n'y a rien à redire à cela, mais en cas de turbulences, on se demande comment ce voyage dans l'espace d'influenceuses tournera.

On ignore en tout cas si Katy Perry et les autres passagères on dû payer leur vol. Normalement, rien que l'acompte coûte 150 000 dollars.

(Traduit de l'allemand par Joel Espi)