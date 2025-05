Les Kardashian ont perdu la formule magique, mais pas la machine à cash.

Comment les Kardashian sont devenues hors jeu

Elles sont les figures de proue d'un navire en perdition: depuis 18 ans, les Kardashian font de la télé-réalité déconnectée de la réalité - et de moins en moins de gens les regardent.

Nadja Zeindler / ch media

Dans «Pirates des Caraïbes», un amiral dit à Jack Sparrow dans une scène:

«Vous êtes sans aucun doute le pire pirate dont j'ai jamais entendu parler»

Réponse de Sparrow: «Mais ils ont entendu parler de moi». C'est exactement la même chose pour les Kardashian. Même ceux qui n'en ont rien à faire savent qui ils sont. Surtout parce qu'ils font sans cesse la une des journaux.

Un petit extrait de la semaine passée: Kim vend maintenant des soutiens-gorge avec des piercings aux tétons, Kourtney a fait savoir pendant ce temps qu'elle trouvait les écoles inutiles et maman Kris Jenner a un nouveau visage. Même ceux qui ont un intérêt légèrement exagéré pour les célébrités doivent admettre: Les ragots ont aussi leurs tiroirs - et les Kardashian remplissent actuellement le plus bas.

Kris Jenner est devenue très lisse, et pas seulement grâce à Photoshop. Image: instagram/keystone

Même lorsque les voleurs qui ont agressé Kim à Paris en 2016 ont été condamnés, elle a célébré sa tenue au tribunal comme sur un podium. Et bien sûr, Kris, en manager consciencieuse, a également marqué le nom du designer sur Instagram. Après tout, tout est une occasion de se vendre.

Il faut reconnaître une chose aux Kardashian: ils peuvent tout vendre. Que ce soit eux-mêmes, des sous-vêtements beiges ou leur âme. Bon, ce dernier point est peut-être un peu exagéré. Ils ont préféré vendre toute leur famille pour une émission de télévision.

En 2007, lorsque le premier épisode de «Keeping Up with the Kardashians» a été diffusé sur les écrans, la téléréalité avec des célébrités déchues était un grand succès. En 2002, Ozzy Osbourne a trouvé une toute nouvelle communauté de fans avec sa famille chaotique dans The Osbournes. En 2003, The Simple Life a fait de Paris Hilton une star. Le rappeur Flavor Flav et le leader de Poison Bret Michaels ont cherché le soi-disant grand amour en 2006 avec Flavor of Love et en 2007 avec Rock of Love. D'ailleurs, ils ont connu le même succès que la plupart des participants au «Bachelor». Aujourd'hui, ces formats de célébrités ont disparu depuis longtemps dans les oubliettes de la télévision trash. A l'exception des Kardashian.

Elles ont réussi à rester divertissantes étonnamment longtemps. Bien sûr, le clan a toujours été trash. Mais à leurs débuts, c'était plutôt drôle de les entendre déblatérer des bêtises sur un fond de couleur grinçante. Les mèmes de l'époque sont toujours cultes aujourd'hui.

Mais il n'y a guère de renouvellement. Entre-temps, elles se sont assises devant un fond rose pâle, le flou a été considérablement accentué, chaque pore a été cimenté avec du maquillage - et de moins en moins de gens les regardent. Et pas seulement parce que, grâce aux médias sociaux, nous savons depuis longtemps ce qui se passe dans leur vie soi-disant fascinante, avant même que cela ne soit abordé dans l'émission.

Tout comme le visage de Kris Jenner, tout le reste a été trop visiblement lissé - et s'est transformé en une bouillie ennuyeuse. Les Kardashian savent toujours comment faire les gros titres, mais plus comment divertir.