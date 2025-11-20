Nabilla et Thomas en pleine rupture? Elle répond

ciel couvert
Nabilla a fait taire les rumeurs. images@nabilla via Instagram

Joanna Oulevay
Joanna Oulevay
Depuis quelques jours, les rumeurs d'une séparation entre Nabilla et Thomas Vergara s'intensifient. L'influenceuse a fini par prendre la parole... et a rajouté, bien malgré elle, de l'huile sur le feu.
20.11.2025, 11:5420.11.2025, 14:58

Depuis quelque temps, la Toile francophone bruisse d'un scoop people de la plus haute importance: Thomas et Nabilla seraient en pleine séparation, voire en plein divorce. De nombreuses vidéos assurent que la starlette et influenceuse «n'en pourrait plus», et qu'elle aurait décidé de mettre fin à son idylle - et vie familiale - avec Thomas Vergara.

@zaratalk20 Nabilla vient de démentir, alors que les internautes en disaient une séparation #influencer #france #couple ♬ Slow, sentimental and sad piano music.(1233585) - Art Music Style

Ces publications avancent que des «rumeurs d'infidélité» auraient émergé dès cet été. La preuve qu'il y a de la tension dans l'air? Thomas viendrait de «supprimer ses publications Instagram», tout comme Nabilla, qui posterait de moins en moins.

Le feed Instagram de Thomas, aussi vide que mon frigo.

Dans d'autres vidéos, l'on entend dire que le pauvre Thomas se sent «écrasé dans sa vie de couple», «éclipsé par une Nabilla concentrée sur sa carrière». Après une dispute, le jeune papa aurait même fait ses valises en pleine nuit (musique dramatique en arrière-fond).

@lulutvreal2 #fyp #telerealite #nabilla #thomasvergara ♬ WILDFLOWER - .

Selon les internautes, c'est décidément une série noire qui se profile, entre la séparation qui a fait beaucoup de bruit entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia, et la prétendue rupture de Nabilla et son chéri.

Nabilla s'est-elle fait recaler d'un club huppé?

Nabilla dément la rupture avec Thomas

D'abord silencieuse, la principale intéressée a décidé de répondre cette semaine, avec une publication. «Non, on n'est pas séparés, on s'aime plus que tout, tout va très bien les gars! Mais merci de vous inquiéter», a expliqué la jeune femme de 33 ans, d'un air un peu agacé.

Dubai, Love and paillettes: Nabilla l'assure, son couple avec Thomas se porte comme un charme. image: instagram

Celle-ci explique avoir décidé de réagir en réalisant que les bruits de couloirs ont pris de grosses proportions. «On ne comprend pas trop ce qui se passe, on pensait que ça allait s'arrêter, jusqu'à ce que je voie que les rumeurs ont touché nos mamans. On a reçu des messages de nos familles. C'est pourquoi on a décidé de parler quand même», explique Nabilla, enclenchant un message anxieux de la maman de Thomas laissé sur son répondeur.

«Ça m'a fendu le cœur», réplique Thomas, à ses côtés. «Ce n'est pas parce qu'il y en a qui se séparent que ça ne va pas chez les autres. Certains ont beaucoup d'imagination, c'est incroyable!».

«Il n'y a pas de divorce en cours, les gars! Arrêtez de répandre de fausses rumeurs, c'est fatigant et ça peut blesser nos familles!»
Nabilla

Nabilla répond enfin aux rumeurs 👇

Vidéo: extern / rest

Les réseaux, «c'est pour les filles»

Cela aurait pu en rester là, mais la Toile ayant un pouvoir infini pour générer des embrouilles, une nouvelle polémique est partie alors que Nabilla tentait d'expliquer pourquoi le feed Insta de son chéri était vide (gros dossier, si, si!). «Si vous dites qu'il a supprimé ses photos, c'est faux, c'est pas un gars qui met des photos sur Instagram. C'est pas une femme-homme. C'est un vrai homme».

«C'est un gars qui fait sa vie, qui s'en fout des réseaux. Comme tous les mecs devraient être à la base»
Nabilla
«Cosmic Love»: Nabilla anime une énième émission débile? Elle a raison

Evidemment, la déclaration a généré des bisbilles, de nombreuses femmes lui donnant raison, et de nombreux hommes lui répondant par stories interposées. «Thomas c’est pas un mec des réseaux? Ah, d'accord!!» peut-on lire en commentaire. Ou encore: «depuis quand les réseaux c'est pour les filles?». Le débat a pris une telle ampleur que Nabilla a fini par clarifier - encore une fois - ses propos. Bref, une semaine intense pour le couple Vergara, qui a fini sur la conclusion la plus sage qui soit: le silence.

Image

(jod)

Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
Vidéo: extern / rest

