Un an après avoir disparu de la circulation pour une mystérieuse opération abdominale, l'avenir de la princesse de Galles s'annonce plus lumineux. Image: Chris Jackson Collection

Kate fait part d'une extraordinaire nouvelle

De passage par l'hôpital Royal Marsden de Londres ce mardi, où l'on apprend qu'elle a été traitée discrètement contre un cancer tout au long de l'année dernière, la princesse de Galles a partagé une excellente nouvell.

Cette fois-ci, ça y'est. Le mot est lâché. Pour la première fois depuis l'annonce de son diagnostic de cancer, en mars 2024, puis celle de la fin de sa chimiothérapie, six mois plus tard, Kate a lâché le terme tant espéré. «Rémission». Ni le palais de Buckingham ni la famille royale ne s'était permis de l'utiliser à ce jour.

Plusieurs révélations

On apprend également que c'est à l'hôpital Royal Marsden, dans le quartier de Chelsea, à Londres, que la princesse était traitée dans le secret le plus total ces derniers mois. De passage par la clinique dont elle est la nouvelle marraine, Kate en a profité pour saluer les efforts des médecins et les infirmières pour leurs «soins, leur soutien et leur compassion».

En arrivant à l'hôpital dans l'après-midi, la future reine de 43 ans n'a pas caché son plaisir d'arriver par l'entrée principale - plutôt que d'avoir à se faufiler par une porte latérale, comme pour «tant de visites tranquilles et privées» par le passé. «En fait, c'est plutôt agréable», s'est-elle étonnée.

La princesse a rencontré des patients pour parler de leur situation. Image: Chris Jackson Collection

«Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont marché tranquillement à nos côtés, William et moi, pendant que nous traversions cette épreuve. Nous n'aurions pas pu demander mieux. Les soins et les conseils que nous avons reçus tout au long de ma vie de patiente ont été exceptionnels», a-t-elle exprimé au cours de son tout premier engagement en solo, depuis son retour progressif à la vie publique.

La princesse a également profité de sa visite pour converser avec des patients en plein traitement et partager avec eux sa propre expérience. «C'est vraiment dur», a-t-elle attesté auprès d'une patiente dont la chimiothérapie est toujours en cours. «C'est un véritable choc.»

«Tout le monde m'a dit: "S'il vous plaît, gardez un état d'esprit positif, cela fait une grande différence". Quand je suis arrivée, on m'a dit: "Assurez-vous d'avoir tous vos vêtements chauds sur vous', à cause des effets secondaires» Kate Middleton, lors de sa visite à l'hôpital Royal Marsden

A l'occasion de ce moment forcément symbolique, Kate s'est aussi fendue d'un message très personnel sur les réseaux sociaux, où elle a exprimé son «soulagement» d'être désormais «en rémission».

«Je reste concentrée sur mon rétablissement. Comme le savent tous ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, il faut du temps pour s’adapter à une nouvelle normalité», indique-t-elle dans un communiqué signé d'un «C», pour Catherine.

«Je me réjouis cependant de vivre une année épanouissante. Il y a beaucoup à attendre. Merci à tous pour votre soutien continu»

Si, depuis l'annonce publique de ses problèmes de santé en janvier dernier, la princesse s'est rendue à plusieurs engagements publics divers et variés, dont le tournoi Wimbledon avec sa fille Charlotte, un service religieux à l'abbaye de Westminster ou encore aux côtés de la famille royale à Noël, son objectif d'un retour complet aux fonctions officielles n'a pas changé. Kate ne reprendra ses engagements professionnels que progressivement, comme annoncé. Après tout, comme elle l'a dit elle-même: «Je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient.»