Ce thriller politique suisse pourrait devenir un carton international

Ce thriller politique suisse pourrait faire un carton international
L'actrice belge Veerle Baetens joue le rôle de la diplomate suisse Alexandra Weiss.Image: TBande à part Films-Les films pelléas-Gaumont Television

Le réalisateur et scénariste lausannois Jean-Stéphane Bron montre la Genève des grandes intrigues mondiales dans sa série The Deal, qui fait l'unanimité en Suisse.
26.08.2025, 18:5927.08.2025, 00:15
Simone Meier
Simone Meier
Il semble que le stress soit le nouveau thème de prédilection du cinéma helvétique. Dans Heldin, sorti en février dernier, la réalisatrice Petra Volpe nous montrait l’enfer d’une garde de nuit à l’hôpital, à travers la prestation de Leonie Benesch dans le rôle de l'infirmière Floria Lind. Son film est désormais candidat de la Suisse aux Oscars.

A présent, c’est Veerle Baetens dans le rôle la diplomate suisse Alexandra Weiss qui ne cesse de courir dans The Deal (voici la bande-annonce) à travers les couloirs, salles et jardins d’un grand hôtel genevois. Comme Floria Lind, presque seule, elle s’efforce de maintenir en marche l’horlogerie interne de la phase finale des «Geneva Talks» de 2015 entre les États-Unis et l’Iran - tout en organisant en parallèle un échange de prisonniers.

«The Deal»
Ambiance tendue dans une scène de The Deal.Image: Bande à part Films-Les films pelléas-Gaumont Television

Les négociations nucléaires de Genève entre les deux puissances sont historiques. Mais Bron en propose une version fictionnalisée: alors qu’elles se sont déroulées sur deux ans, il les condense en quelques jours, pour le bien de la série. La règle aristotélicienne d’unité de temps, de lieu et d’action contribue à créer de la tension, du stress, et maintient donc le spectateur en haleine.

Comme chez Petra Volpe, l’action du thriller en six épisodes The Deal se déroule dans un seul lieu, un seul bâtiment. Tout comme Floria Lind auprès de ses patients, Alexandra Weiss doit répondre avec sensibilité et habileté aux participants des pourparlers, tous porteurs d’exigences énormes et d’intérêts divergents. Qu’elle s’épuise au passage importe peu: l’objectif est plus grand. Et chaque fois qu’elle croit toucher à une solution, le Mossad menace (bon ok, ce fil narratif est un peu tiré par les cheveux). La sécurité, même à Genève qu’on croit sûre, est un bien fragile.

Par sa structure et ses dialogues vifs, parfois ironiques, The Deal rappelle la série The West Wing. Ses conflits évoquent l’ambiance de Homeland. Les personnages, sont tous intéressants et donnent envie de les suivre. Jean-Stéphane Bron, connu pour ses films documentaires (Mais im Bundeshuus: Le Génie helvétique et L'Expérience Blocher), a coécrit The Deal avec cinq autres auteurs. Derrière la série se cachent plusieurs années de travail, avec trois lieux de tournage à Genève, Lausanne et Montreux - recomposés en un hôtel de luxe. La France, le Luxembourg et la Belgique sont co-producteurs.

Locarno78, &amp;quot;The Deal&amp;quot; Photocall, in the presence of Max Hubacher, Veerle Baetens, Stéphane Bron 11.08.2025
Jean-Stéphane Bron (au centre) avec Max Hubacher et Veerle Baetens à Locarno.Image: Luca Chiandoni

Bron voulait scruter la machine politique à la loupe, en sonder les entrailles, montrer ses rituels souvent absurdes, mais aussi le poids et la lenteur des négociations, enfin l’épuisement progressif qui ronge les corps des participants jusqu’à les faire vaciller.

Le spectateur vibre avec les personnages lorsque, à Genève, un petit morceau d’histoire mondiale s’écrit. Un parfait entraînement pour de possibles futures négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie. Malheureusement, cette tension n’est pas constante: les épisodes 1, 2 et 6 sont d'un suspens impeccable, mais entre-temps, le rythme faiblit et il faut parfois s’accrocher.

En mars, The Deal a remporté au pied levé le Buyers Choice Award (le prix des acheteurs), lors du Series Mania de Lille, le plus important festival de séries d'Europe, face à une forte concurrence internationale. De quoi ouvrir de nombreuses portes à sa diffusion internationale. Même le pari de présenter les deux premiers épisodes sur la Piazza Grande au Festival de Locarno a fait l'unanimité. Le stress en valait la peine.

Suite à Heldin, le cinéma suisse tient à nouveau quelque chose. Espérons que The Deal séduira au delà de nos frontières.

«The Deal» est à voir en intégralité sur l'application Play RTS dès le 13 août et jusqu'au 7 février 2026, et les jeudis sur RTS1 dès le 28 août à 21h.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

