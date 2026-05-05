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Mort de l'actrice Chantal Nobel, star brisée des années 1980

L’actrice Chantal Nobel s’est éteinte après un destin brisé

La disparition de Chantal Nobel rappelle l’histoire d’une star dont la trajectoire a été bouleversée par un accident tragique.
05.05.2026, 16:1405.05.2026, 16:48

L'actrice Chantal Nobel, star du petit écran des années 1980 au destin fracassé en pleine gloire par un accident de voiture, est morte jeudi, a annoncé mardi une de ses filles à l'AFP. Elle avait 77 ans.

«Ma mère s'est éteinte paisiblement. Elle est restée combative jusqu'au bout», a déclaré à l'AFP l'une des filles de l'actrice, Anne-Charlotte Julian.

Chantal Nobel a la premiere de &#039;Panache&#039; au Lido le 14 mars 1985 a Paris, France. (Photo by Frédéric REGLAIN/Gamma-Rapho via Getty Images)
Chantal Nobel en 1985.Image: Gamma-Rapho

Chantal Nobel, née Chantal Bonneau à Rouen le 23 novembre 1948, était devenue une vedette grâce à son rôle dans le feuilleton Châteauvallon, diffusé sur Antenne 2 (devenu France 2) en 1985.

Avant la célébrité, elle avait débuté au théâtre, jouant à 20 ans dans la pièce à succès Boeing Boeing. Elle alterne les apparitions au cinéma ou à la télévision avant de décrocher un premier grand rôle, une aristocrate dans la Russie des tsars, dans la série La Lumière des justes (1979).

La série bat des records d'audience mais ne connaitra qu'une seule saison en raison du grave accident subi par son actrice principale qui restera lourdement handicapée.

Accident en 1985

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril 1985, après avoir participé à l'émission «Champs-Elysées» de Michel Drucker, elle est passagère de Sacha Distel qui perd le contrôle de sa Porsche. La voiture s'écrase sur un poteau en ciment dans un village de la Nièvre.

Sacha Distel and Chantal Nobel. (Photo by PICOT/Gamma-Rapho via Getty Images)
Sacha Distel and Chantal Nobel, le 15 mars 1985.Image: Gamma-Rapho

Le chanteur n'est que légèrement blessé mais Chantal Nobel, passionnée de courses et de rallyes automobiles (elle s'était classée 5e du Paris-Dakar dans la catégorie camion), passe trois semaines dans le coma.

SENEGAL - JANVIER: L&#039;actrice Chantal Nobel portee par deux concurrents du rallye automobile Paris-Dakar B Malferiol et Georges Groine en janvier 1985 au Senegal. (Photo by Pool BAKALIAN/RANNOU/Ga ...
Chantal Nobel, lors du Paris-Dakar 1985.Image: Gamma-Rapho

Carrière brisée

Son accident de voiture l'oblige à suivre trois ans de rééducation et l'empêchera de reprendre sa carrière. Handicapée à 80%, elle intente un procès à Sacha Distel, finalement condamné à un an de prison avec sursis pour blessures involontaires.

Elle s'était ensuite mariée au joailler Jean-Louis Julian et vivait à Ramatuelle (Var), où elle s'est éteinte. En 2010 elle assurait avoir tourné la page de sa carrière brisée:

«Pendant longtemps, j'ai été en colère, mais c'est fini»
ARCHIVES - CHANTAL NOBEL France *** Archiv CHANTAL NOBEL Frankreich PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xDANIELxANGELIx/xBESTIMAGExDANIELxANGELIx/xBESTIMAGEx
Chantl Nobel, en 1989.Image: www.imago-images.de

Une cérémonie pour lui rendre hommage se tiendra jeudi à 15h00 dans l'église de cette commune du Var. Cette réunion sera suivie de l'inhumation au cimetière de Ramatuelle dans l'intimité, a précisé la famille de l'actrice. (jah/ats)

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Il vaut mieux ne pas se baigner dans cette ville italienne
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