Il usurpe l'identité de son jumeau pour combattre, mais un détail l'a grillé

Les frères allemands Joshua et Jeremias Homberg, combattants de MMA, ont presque réussi à duper tout le monde lors d'un tournoi. Mais ils ont commis une erreur fatale.

Plus de «Sport»

Beaucoup de vrais jumeaux ou vraies jumelles peuvent en témoigner: coquins, ils se sont fait passer réciproquement pour l'un et l'autre, histoire de tromper même leurs proches.

La démarche a de quoi faire rire dans des situations de vie banales. Mais elle est beaucoup plus problématique quand il s'agit de sport de compétition... Les frangins Joshua et Jeremias Homberg ont pourtant eu le culot (et la malhonnêteté) de l'entreprendre lors d'un tournoi de MMA (arts martiaux mixtes) début mars à Gelsenkirchen, en Allemagne. Et ils ont presque réussi à entourlouper tout le monde jusqu'au bout. On rembobine.

Joshua Homberg pensait avoir gagné le tournoi de Gelsenkirchen début mars. Que nenni! image: instagram

Joshua Homberg, combattant allemand amateur, est le seul des deux jumeaux inscrit à cet événement. Il gagne difficilement sa demi-finale, aux points, comme le rappelle Le Figaro. Deux heures plus tard, il remonte dans la cage pour la finale et l'emporte par ko grâce à un coup de pied spectaculaire sur son adversaire. Il s'adjuge le tournoi. Sur le moment, spectateurs et organisateurs n'y voient que du feu.

Seulement voilà: entre la demi-finale et la finale, un imposant tatouage sur le pectoral gauche du combattant est apparu... Autant le dire tout de suite, il n'y avait pas de stand de tatouage sur place et, même si Joshua Homberg avait décidé de passer sous les aiguilles après sa demi-finale victorieuse, le tatouage n'aurait pas eu le temps de cicatriser avant la finale.

C'est le patron de la ligue allemande de MMA, Deniz Haciabdurrahmanoglu, qui a révélé la supercherie mardi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas Joshua Homberg qui a combattu en finale, mais bien son jumeau, Jeremias, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau (hormis un peu d'encre sur la peau, donc).

Joshua (à gauche) et Jeremias C'est le tatouage de Jeremias sur le pectoral gauche qui les différencie. image: capture d'écran x

Après cette découverte, Joshua Homberg a évidemment été déchu de son titre, et les deux jumeaux ont été bannis à vie de tous les événements de MMA organisés par la ligue allemande et la fédération nationale. Deniz Haciabdurrahmanoglu parle du «plus gros scandale de l’histoire du MMA» pour qualifier cette tentative de triche.

Le coup de la serviette

Images à l'appui, le boss de la ligue allemande montre que lors des célébrations du titre, l'entraîneur des frères Homberg, apparemment complice, s'est précipité sur Jeremias – qu'on croyait être Joshua – pour couvrir son pectoral gauche avec une serviette. Une stratégie vaine, donc.

On entend tellement souvent que le sport de haut niveau se joue sur des détails... Les frangins Homberg auraient dû s'en souvenir.