L'affaire Lewandowski fait craindre une «judiciarisation» du football

«Il peut solliciter le tribunal arbitral du sport ou la justice civile pour se défendre. Le FC Sion n'avait d'ailleurs pas hésité à le faire en 2011 lorsqu'il avait été sanctionné pour avoir enregistré six joueurs malgré son interdiction de transfert. Le club valaisan avait demandé des mesures provisionnelles auprès du tribunal de Martigny (VS), qu'il avait d'ailleurs obtenues. Un tribunal civil avait dès lors ordonné à la SFL d'enregistrer les recrues, une décision finalement annulée par le Tribunal cantonal plus tard.»