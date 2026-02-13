larges éclaircies
DE | FR
burger
Société
Sport

On a trouvé le sport «le plus stupide du monde»

«Run Nation Championship» : quand les hommes se percutent comme des rhinocéros
Des joueurs de rugby comme Lochlan Piper (à gauche) participent aux compétitions.Image : instagram/asap_lochi

On a trouvé le sport «le plus stupide du monde»

Une nouvelle discipline de contact suscite de vifs débats: deux hommes courent l'un vers l'autre pour se percuter de plein fouet, tels des rhinocéros. La «Run Nation Championship» (RNC), qui a tenu sa deuxième édition le week-end dernier, divise profondément l'opinion.
13.02.2026, 05:4213.02.2026, 05:42
Jannik Sauer / watson.de

Depuis 2025, la RNC, qui n'était au départ qu'un simple défi sur les réseaux sociaux, a connu une ascension fulgurante. Le sport vise désormais le grand public. Preuve de cet engouement: le récent événement organisé au Hordern Pavilion de Sydney, d'une capacité de 5 500 spectateurs, affichait complet.

Les règles de la RNC sont rudimentaires: deux athlètes sprintent l'un vers l'autre avec pour seul objectif de projeter l'adversaire au sol. Des directives précises encadrent toutefois les zones du corps pouvant être percutées.

Si ce sport fascine de plus en plus de fans, les experts tirent la sonnette d'alarme, notamment face aux risques de commotions cérébrales. Certains médias n'hésitent d'ailleurs pas à le qualifier de «sport le plus stupide au monde».

La«Run Nation Championship», c'est ça 👇

Vidéo: instagram

Mais encore...

Une neurologue réclame l'interdiction de la discipline

Le rugbyman australien Lochlan Piper fait partie des athlètes ayant participé à cette deuxième édition à Sydney. Pour lui, la fascination réside dans le duel pur: «Il n'y a pas d'euphorie particulière, du moins pas à mes yeux... c'est comme pour un boxeur ou un combattant. C'est juste vous contre l'autre», a-t-il confié à la chaîne Australian Broadcasting Corporation (ABC).

De son côté, la neurologue du sport, Dre Rowena Mobbs, appelle à l'interdiction pure et simple de la discipline. Elle prévient dans le reportage d'ABC:

«Le corps médical et la communauté sportive sont de plus en plus préoccupés par les commotions. Les traumatismes crâniens légers sont loin d'être anodins et peuvent bouleverser la vie des personnes touchées.»
Le geste déchirant de John Cena lors de son dernier combat

Tremaine Fernandez, cofondateur et PDG de Run Nation, assure pourtant que la RNC est bien plus sûre que les versions non réglementées du passé. Les collisions frontales, causes fréquentes de commotions, sont désormais interdites. Il précise:

«Nous avons instauré le contact latéral, des marquages au sol clairs et des règles de déploiement strictes. De plus, le processus de sélection des joueurs est extrêmement rigoureux.»

Malgré ces efforts, la critique reste vive. Selon la Dre Mobbs, la RNC serait une réaction au renforcement des règles de sécurité dans les sports établis comme la NRL (la ligue de rugby australienne). «Nous avons vu comment les changements de règles ont réduit les risques de blessures répétées à la tête», note-t-il.

Des mesures de sécurité jugées insuffisantes

Les organisateurs affirment travailler en étroite collaboration avec Your Brain Health, un réseau de médecins spécialisés dans la prévention pour les sports de contact. «Si une blessure survient, nous avons deux médecins sur le terrain pour évaluer la situation et intervenir», explique Fernandez.

Son casque polémique lui coûte cher

Mais pour la Dre Mobbs, cela ne suffit pas : «À chaque impact, il y a presque certainement au moins une lésion cérébrale microscopique.» Selon elle, même les meilleures mesures de sécurité ne peuvent éliminer les risques fondamentaux inhérents à ce sport. Les responsables rappellent toutefois que les athlètes bénéficient d'assurances spécifiques en cas de blessures graves.

Les organisateurs de la RNC insistent sur le fait que les athlètes sont couverts par des assurances et une protection contre les accidents du travail en cas de blessure grave. Lochlan Piper souligne d'ailleurs que les protocoles de sécurité et les critères de sélection sont bien plus stricts que tout ce qu'il a pu connaître dans les ligues de rugby semi-professionnelles.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Une menace inattendue plane sur le patinage artistique aux Jeux de Milan-Cortina: les droits d'auteur. Le milieu, qui a bâti ses programmes sur des partitions modernes, voit désormais ses musiques lui échapper. Ce qui devait libérer la créativité risque de la détruire.
Pour tout ce qui a trait à la chorégraphie, souvent, la question de la musique est fondamentale. Les gestes rodés à l'infini, les transitions ciselées, les émotions tissées note après note. La musique, c'est le socle de la chorégraphie. Si elle disparaît, tout s'effondre.
L’article