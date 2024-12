Malgré des belles performances en NHL, Lian Bichsel est toujours persona non grata au sein de la Nati. Image: IMAGO

Le coach de la Nati ne peut plus se passer de Lian Bichsel

Lian Bichsel est convaincant en NHL, mais il reste banni de l'équipe nationale suisse. Une erreur du sélectionneur et du directeur sportif. Commentaire.

Adrian Bürgler

Lian Bichsel enthousiasme actuellement les fans des Dallas Stars. Le jeune défenseur suisse (20 ans) a fait ses débuts en NHL il y a quelques jours et a su convaincre. Il a même tout de suite marqué son premier but, lors de sa première apparition dans la meilleure ligue du monde.

Lian Bichsel a connu des débuts de rêve en NHL. Image: keystone

Ce colosse de 106 kg et 197 cm a brillé par sa présence physique, mais aussi par sa mobilité. Lors de son deuxième match, il a expédié l'attaquant de Saint-Louis, Brayden Schenn, directement sur le banc après une charge très rude. Et durant sa troisième rencontre, face à Washington, il a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois.

Manque de doigté et incohérence

Bien sûr, trois matchs constituent un échantillon extrêmement réduit, mais le talent de Lian Bichsel est indéniable. Le fait que le sélectionneur national Patrick Fischer ne compte pas sur lui, du moins jusqu'en 2026, semble d'autant plus étonnant.

Mais voilà: le natif d'Olten est temporairement banni de la Nati. La raison? Il a refusé sa convocation pour le Championnat du monde des moins de 20 ans au Canada en 2023. Il était revenu d'Amérique du Nord en Suède peu de temps auparavant, non pas dans son club d'origine, Leksands, mais à Rögle.

Le défenseur craignait qu'après une absence immédiate de plusieurs semaines, il ne joue rapidement plus aucun rôle dans sa nouvelle équipe.

Une raison compréhensible. Mais pas pour Patrick Fischer et le directeur sportif de la fédération, Lars Weibel.

Patrick Fischer refuse de réintégrer Lian Bichsel avant 2026. Image: KEYSTONE

Ce n'est pas la première fois que le duo prononce de tels bannissements. En principe, il s'agissait de bonnes décisions, qui rappelaient aux hockeyeurs que venir en équipe nationale ne se fait pas uniquement quand ils en ont envie.

Mais dans le cas de Lian Bichsel, Fischer et Weibel manquent de doigté et de cohérence.

D'autres joueurs comme Roman Josi ou Pius Suter ont récemment renoncé à la Nati en raison de leur situation familiale ou sportive et n'ont pas été sanctionnés pour cela.

La Suisse a besoin de joueurs de NHL

Contrairement au Canada, aux Etats-Unis ou à la Suède, la Suisse n'a pas des dizaines de joueurs de NHL à disposition. Elle ne peut tout simplement pas se permettre de se priver volontairement d'aussi bons joueurs. D'autant plus que le physique de Bichsel, associé à ses qualités dans le jeu, est une caractéristique assez rare au sein de la Nati.

Le premier but de Bichsel en NHL 📺 Vidéo: twitter

Le dernier Mondial a montré à quel point la Suisse est dépendante de ses joueurs de NHL. Sur son chemin vers la médaille d'argent, la Nati a été portée par Kevin Fiala, Roman Josi, Nico Hischier et Nino Niederreiter. Les piliers de la National League locale n'ont pas beaucoup pesé.

Les récents matchs de l'Euro Hockey Tour en Finlande et en Suisse ont également montré que les Helvètes, sans renfort de la NHL, ont toujours du mal à affronter les autres meilleures nations.

Sur six duels cette saison contre la Suède, la Finlande et la République tchèque, ils n'en ont gagné que deux.

Une poudrière inutile

L'équipe nationale a besoin de chaque joueur de NHL, surtout si les adversaires aux Jeux olympiques de 2026 s'appellent tout à coup Connor McDavid, Nathan MacKinnon ou William Nylander.

Lian Bichsel n'hésite pas à mettre des grosses charges. Image: keystone

Et c'est ainsi que le cas Bichsel menace de devenir une dangereuse poudrière pour le duo Fischer/Weibel. Si le défenseur de Dallas continue à convaincre et à jouer régulièrement en NHL, et que Patrick Fischer ne le convoque toujours pas, le coach se rendra vulnérable. D'autant plus si le prochain Championnat du monde au Danemark ou les Jeux olympiques 2026 devaient tourner à la débâcle sans Bichsel.

Certes, une débâcle ne serait pas uniquement due à la non-sélection de Lian Bichsel, mais Fischer et Weibel devraient alors se poser des questions désagréables sur les raisons qui les ont poussés à renoncer à la meilleure équipe possible à cause de leur entêtement.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber