George Hincapie lance sa nouvelle équipe cycliste. Son ami de toujours, Lance Armstrong, apparaît comme partenaire sur les maillots même s'il est banni du cyclisme professionnel. Image: watson

Lance Armstrong revient hanter le cyclisme

Celui dont on ne peut citer le nom dans le peloton professionnel fait son retour dans le cyclisme en co-sponsorisant la nouvelle équipe Modern Adventure Pro Cycling pilotée par l'ancien lieutenant George Hincapie.

Le milieu de la bicyclette a toujours le sourire lorsqu'une nouvelle formation vient se greffer au peloton, spécialement dans une période de turbulences pour les écuries cyclistes en délicatesse avec leur budget.

Or cette information a priori réjouissante s'accompagne d'une petite subtilité: l'équipe Modern Adventure Pro Cycling est née sous l'impulsion de George Hincapie, le mythique lieutenant de Lance Armstrong.

Jusque-là, rien de trop embêtant. Enfin, en apparence. Le hic se trouve sur le maillot aux teintes sombres, qui arborera comme partenaire The Move, le nom du podcast fondé par...Lance Armstrong et George Hincapie. Une émission qui décortique les courses et les faits marquants du cyclisme international. Plusieurs intervenants de renom ont d'ailleurs pris le micro. Parmi eux, l'ex directeur sportif Johan Bruyneel, Jan Ullrich ou encore Bradley Wiggins.

L'Américain est donc de retour par la bande dans un milieu qui ne veut plus entendre parler de lui. Le stratège derrière «le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l’histoire du sport», selon l'Agence américaine antidopage (USADA), est banni à vie et n'est plus le bienvenu.

«Lance Armstrong n'a pas sa place dans le cyclisme» C'est ce qu'avait dit l'ancien patron de l'Union cycliste internationale, Pat McQuaid, devant un parterre de journalistes en 2012

Lors d'une conférence de presse, George Hincapie a bien sûr répondu aux questions qu'impliquent ce partenariat. «Big George» assure qu'Armstrong «n'est impliqué d'aucune manière dans l'organisation ou la structure de l'équipe».

Mais l'ancien lieutenant de l'US Postal et de la Discovery Channel compte bien profiter des tuyaux de son ancien chef de file:

«Je m'appuierai sur lui de temps à autre pour obtenir des conseils, c'est sûr»

Hincapie expose également «une analyse de pointe et une communauté de fans profondément engagés» pour faire valoir ce sponsoring qui fait grincer de nombreuses dents.

Une participation dans 5 ans au Tour de France?

La future équipe américaine, qui s'alignera dans le peloton professionnel en 2026, selon les prévisions, a pour ambition d'atteindre le Tour de France dans les cinq prochaines années.

Si le projet fonctionne sans accrocs, c'est un retour indirect mais un retour quand même aux sources pour Lance Armstrong, sur les sentiers de sa gloire passée et de ses sept sacres, désormais effacés des tabelles de l'UCI.

Hypocrisie et flou juridique

Alors, est-il acceptable que le cycliste honni s'affiche sur un maillot d'une équipe professionnelle après avoir admis s'être dopé devant Oprah Winfrey?

S'il lui est interdit de concourir dans une course estampillée UCI, apparaître sur le maillot d'une Pro Team, aux côtés du logo de l'instance dirigeante du cyclisme, n'est-ce pas un peu hypocrite? Juridiquement, est-ce possible?

Le bannissement à vie d'Armstrong comprend une interdiction de toute implication dans le cyclisme professionnel, et pourtant, il sponsorise cette nouvelle formation.

Contactée, l'UCI n'a pas répondu à nos questions et nos relances. Silence radio.

Cycling Weekly a également posé la question à l'USADA pour en savoir un peu plus sur l'affaire et sur l'aspect juridique d'un tel parrainage. Une porte-parole a répondu:

«A l'heure actuelle, nous pensons que cette entreprise ne relève pas de la compétence de l'UCI ni de celle des signataires du code de l'AMA. L'interdiction à vie de Lance Armstrong en vertu du code de l'AMA n'est donc pas en cause.»

Lance Armstrong, idole pour les uns, plus gros tricheur du sport moderne pour les autres, est une cicatrice pour le cyclisme mondial et le porte-étendard d'une époque révolue.

Avec l'arrivée de Modern Adventure Pro Cycling, c'est le spectre d'un homme qui charrie les traumas du passé, surtout qu'un certain Bobby Julich, qui a avoué s'être dopé, est aussi impliqué dans le projet. Et plus cocasse encore, peut-être qu'on verra à l'avenir Lance Armstrong dans les voitures suiveuses sur les routes du Tour de France. Les caméras ne manqueront pas de se tourner vers Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle.