Image: Instagram

«Les abus que j'ai subis ont contribué à faire de moi un grand cycliste»

Bradley Wiggins est revenu cette semaine sur les abus sexuels dont il a été victime à l'adolescence et sur la force qu'il en a tiré. «C'est une véritable contradiction dans le sens où l'adversité est ce qui m'a donné l'envie de m'enfuir», a-t-il dit.

Comment de telles souffrances peuvent conduire les gens à une forme de grandeur (en anglais: greatness)? Cette question, Bradley Wiggins a avoué se la poser depuis que l'adolescent victime d'abus sexuels est devenu un formidable coureur cycliste, vainqueur du Tour de France 2012, de cinq titres olympiques et de nombreuses autres récompenses sur la piste.

Le Britannique désormais à la retraite avait avoué l'année dernière au magazine masculin Men’s Health UK ses blessures de jeunesse, sa longue dépression et, pour la première fois, les agressions sexuelles infligées par un entraîneur alors qu'il n'avait que 13 ans.

«Je n'ai jamais complètement digéré (cette blessure). Cela m'a poursuivi à l'âge adulte et je l'ai enterrée.» Bradley Wiggins au sujet de son agression.

Le natif de Gand (Belgique) a aujourd'hui 42 ans. Il est engagé auprès de plusieurs organisations caritatives pour les enfants et a participé cette semaine à une nouvelle campagne de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).

Lors du lancement de l'opération, Wiggins est revenu sur les abus dont il a été victime et a expliqué comment ils ont influencé sa carrière de cycliste.

«Je pense en quelque sorte que cela a contribué à expliquer pourquoi j'étais si bon en cyclisme. C'est une véritable contradiction dans le sens où l'adversité est ce qui m'a donné l'envie de m'enfuir» Bradley Wiggins

Le cycliste s'était imposé sur la Grande Boucle en 2012. Image: EPA

Interrogé par The Guardian, le champion britannique, qui a entretenu une relation difficile avec son beau-père lorsqu'il était jeune, a poursuivi:

«L'énergie qui m'habitait, en particulier avec le vélo, était un moyen de m'échapper de l'endroit où j'ai grandi. Je roulais donc pendant des heures loin de chez moi... Le vélo est devenu un moyen, un véhicule pour fuir mes problèmes d'enfant. Le temps que je pouvais passer dans ma propre tête à faire un contre-la-montre pour un record de l'heure ou un chrono olympique me permettait de m'évader de la personne que j'étais. Quand j'ai arrêté le vélo, je n'avais plus ça et j'ai dû accepter qui j'étais.»

De son expérience, Wiggins en a retiré une force. Et une certitude:

«Je pense que beaucoup de gens qui sont excellents dans quelque chose ont une motivation qui découle en quelque sorte de l'adversité...»

La nouvelle campagne de la NSPCC «vise à sensibiliser les gens à la maltraitance des enfants, en les encourageant à repérer et à signaler les signes potentiels d'abus», souligne le site de référence Cyclingnews, ajoutant que dans le cas de Wiggins, les soupçons s'étaient multipliés sans que personne n'ose en parler.

«Je me suis rendu compte que des spectateurs de l'époque, d'autres entraîneurs, avaient reconnu les signes et entendu les rumeurs, mais n'avaient rien fait. Or nous avons tous une responsabilité en tant qu'adultes, parents, spectateurs, entraîneurs, enseignants, pour reconnaître les signes.» Bradley Wiggins, cité par Cyclingnews.

Transmettre ce message est devenu le nouveau combat de cet homme qui n'a pas fini d'être un champion lorsqu'il a rangé son vélo.