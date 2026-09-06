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Breel Embolo marque son premier but en MLS

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Embolo a pris sa revanche sur Messi

L'attaquant de la Nati a marqué dès son premier match aux Etats-Unis, ce dimanche. Il a ainsi offert un point à Atlanta face à l'Inter Miami, où joue l'Argentin Lionel Messi.
06.09.2026, 09:3706.09.2026, 09:39

Breel Embolo a trouvé le chemin des filets dès son premier match avec Atlanta United en MLS, face à l'Inter Miami de Lionel Messi. L'attaquant international suisse a offert un point à sa nouvelle équipe en marquant le but du 2-2 en fin de partie, score final de cette partie.

Pour rappel, le Bâlois avait été expulsé en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, le 12 juillet. Un carton rouge qui avait précipité la défaite de la Nati, en prolongations (1-3). Il a donc pris une sorte de revanche sur Lionel Messi, capitaine de l'Albiceleste lors de ce match.

Le but d'Embolo en vidéo

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Les débuts d'Embolo en Major League Soccer ont d'abord été retardés en raison d'un orage. Embolo a ensuite dû affronter, outre Messi, d'autres stars telles que Casemiro et Luis Suarez. Ces trois Sud-Américains ont été au cœur de l’action offensive: Casemiro a marqué le 1-0 de la tête sur un corner de Messi, tandis que Luis Suarez a inscrit le 2-1 peu avant la mi-temps.

Du côté d'Atlanta, le Paraguayen Miguel Almiron, qui avait inscrit le 1-1 à la 35e, a échoué depuis le point de penalty en deuxième mi-temps. Breel Embolo a en revanche fait mieux à la 87e minute: après avoir obtenu le penalty, le Bâlois l'a transformé avec brio pour porter le score à 2-2.

Il y a débat👇

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L'attaquant de 29 ans, pour lequel Atlanta United a versé 18 millions de dollars de transfert à Rennes, a ainsi permis à sa nouvelle équipe de glaner un point. Au classement de la Conférence Est, Atlanta United reste toutefois avant-dernier. Il reste encore onze matchs à disputer avant les play-off. (ats/yog)

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