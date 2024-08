Voici l'objet sportif le plus cher jamais vendu aux enchères

Le poste de gardien de but est ancré en chaque Suisse

Nico Hischier: «Parler en public me demande beaucoup d'efforts»

La légende veut que le joueur ait pointé dans la direction où il voulait envoyer la balle, avant de frapper un home run, c'est-à-dire de l'envoyer hors des limites du terrain, à l'endroit prédit. Les Yankees allaient remporter le match et la finale en quatre manches (4-0).

Pour ce qui est des équipements portés lors d'un ou plusieurs matches, la plus haute marque avait été établie, en septembre 2022, par le maillot revêtu par Michael Jordan lors du premier match de la finale de la ligue nord-américaine de basket NBA en 1998 . Il avait été cédé pour 10,1 millions de dollars lors d'une vente de la maison Sotheby's.

Plus de «Sport»

Les 5 îles les plus flippantes

On sait combien de gens, en Suisse, ont votre prénom

Les plus lus

La RTS a pris une claque sur les droits TV du hockey

Le Tribunal administratif fédéral a mis fin au litige entre la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) – à laquelle appartient la RTS – et Sunrise, concernant les droits TV de National League. Si pour certains, l'arrêt prononcé s'apparente à un match nul, on peut estimer qu'il s'agit d'une défaite cuisante pour la télévision publique.

La situation de départ était la suivante: la chaîne MySports – détenue par Sunrise – a acquis les droits TV et en ligne de la National League. Elle a signé un accord avec la première division suisse de hockey pour cinq ans. Elle débourse environ 30 millions de francs par saison jusqu'en 2027. La SSR – à laquelle appartient la RTS – n'a pas pu s'aligner et ne peut diffuser que trois minutes par rencontre.