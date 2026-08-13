Lionel Messi a publié un long message sur Instagram mercredi, dans lequel il explique être submergé par les doutes. image: watson

Les fans de Messi tremblent après cette lettre

Lionel Messi a publié un long message poignant ce mercredi sur Instagram, pour honorer son père Jorge, récemment décédé. La superstar évoque également sa fin de carrière.

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Une lettre d'adieu émouvante et une interrogation: la superstar argentine Lionel Messi a affirmé mercredi ne pas être certaine de jouer «encore longtemps» au football, sans son «père, ami et agent» Jorge Messi, décédé samedi dernier.

Dans cette lettre publiée sur Instagram, Messi (39 ans) écrit:

«Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je ne faisais que jouer au football, et maintenant j'ai pas mal de doutes sur le fait que je vais continuer encore longtemps.»

La photo publiée par Lionel Messi sur Instagram, avec son père Jorge. image: instagram

Le champion du monde 2022 y revient longuement sur l'absence – douloureuse – de son père, déjà souffrant, durant la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, où l'Argentine s'est inclinée en finale contre l'Espagne (1-0 après prolongation) le 19 juillet.

«Tu m'as demandé de jouer le dernier Mondial, et quelques jours avant le début, ton état a empiré. C'était la première fois que tu n'allais pas être présent.»

Une promesse et l'empathie de Ronaldo

Lionel Messi évoque alors une promesse:

«Je t'avais dit qu'on irait en finale comme ça tu pourrais venir»

Jorge Messi est décédé samedi dernier, à 68 ans. image: getty

«Mais chaque fois que je finissais un match, j'attendais ton message, et il me manquait. C'est là que je me suis rendu compte que la situation était vraiment mauvaise. Malgré tout, je n'ai cessé de penser à aller le plus loin possible, pour te laisser du temps et pour que tu voies un match», poursuit la star mondiale du football.

L'octuple Ballon d'or conclut:

«On est arrivé en finale et tu n'as pas pu être là. Je voulais la gagner (la coupe) pour te l'apporter. Je n'ai pas pu, mes jambes ne suivaient plus. Cette fois, j'ai essayé d'aller contre mon corps, mais je n'ai pas pu.»

Son plus grand rival durant ses années au sommet, le Portugais Cristiano Ronaldo, lui a d'ailleurs adressé ses pensées mercredi. En réponse à la lettre de l'Argentin, CR7 a commenté:

«Enormes pensées pour toi et les tiens dans ces moments douloureux, Leo. Plein de courage»

Des émotions inhabituelles pendant le Mondial

Dans ce courrier, l'ex-meneur de jeu du FC Barcelone, où il était arrivé seul avec son père pour l'accompagner à l'âge de 13 ans, est plus largement revenu sur la place prépondérante de Jorge Messi dans sa vie. «Tu as été mon père, mon ami et mon agent. Tu as toujours été la personne que tu devais être à chaque moment et tu ne t'es jamais trompé», a souligné celui qui évolue désormais à l'Inter Miami, dans le championnat nord-américain MLS.

Jorge Messi est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 68 ans, dans une clinique de Rosario, la ville d'origine de la famille. La cause du décès n'a pas été communiquée mais des médias locaux ont évoqué un cancer et, dans sa lettre d'adieu, Lionel Messi fait donc allusion à ces derniers mois difficiles.

Après la finale du Mondial perdue contre l'Espagne, Lionel Messi était venu quelques jours à Rosario au chevet de son père, et il a assisté aux obsèques tenues dimanche dernier dans l'intimité.

De retour à l'Inter Miami mercredi après avoir quitté l'Argentine la veille, il n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe en Leagues Cup. Le club floridien s'est incliné 3-2 face aux Mexicains de Leon dans cette compétition réunissant les équipes de MLS et du championnat mexicain.

Le capitaine de l'Argentine avait déjà paru très affecté durant la Coupe du monde, sans que le motif ne soit révélé à l'époque. Après avoir fondu en larmes contre l'Algérie, en début de compétition, il avait expliqué avoir vécu une période éprouvante pour «une situation extérieure au sport».

Plusieurs fois pendant le Mondial 2026, Lionel Messi est apparu très ému. image: Keystone

Des larmes avaient également coulé, sur la pelouse, après la perte de la finale le 19 juillet. A l'issue de ce Mondial qui l'a vu inscrire un total de huit buts – seulement battu par le Français Kylian Mbappé (10 buts) –, Lionel Messi n'avait pas donné d'indication sur la suite de sa carrière, tant en club qu'en sélection.

(afp/yog)