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Il s'est passé quelque chose de fou avec la star romande de l'athlétisme

La Fribourgeoise Audrey Werro a lourdement chuté en demi-finale du 800 mètres, ce jeudi aux Championnats d'Europe de Birmingham. Mais elle a ensuite eu de la chance.

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De l'enfer au paradis, ou presque! Parfaitement placée pour se qualifier pour la finale du 800 m, la Suissesse Audrey Werro – l'une des grandes favorites pour le titre – a chuté en fin de dernier virage de la première demi-finale, ce jeudi aux Championnats d'Europe de Birmingham en Angleterre. Partie à plat ventre, la Fribourgeoise de 22 ans a certainement vu ses rêves s'envoler dès qu'elle a mordu le tartan anglais.

Sur les images, on ne voyait pas vraiment si Audrey Werro avait fait une erreur à la corde ou si elle avait été victime d'une touchette à l'approche de l'emballage final. Swiss Athletics a immédiatement déposé un protêt et les juges ont décidé de réintégrer Audrey Werro, mais aussi la Lituanienne Gabija Galvydyte qui avait été mise au sol par la Fribourgeoise dans sa chute.

La scène en vidéo Vidéo: twitter/Eurosport

Il y aura donc dix femmes en finale et...trois Suissesses! Car dans la même course, Veronica Vancardo a pu se qualifier en terminant 3e en 1'59''14.

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Troisième Helvète en lice, Valentina Rosamilia a pris la 4e place de la deuxième demi-finale remportée par Keely Hodgkinson devant Femke Broeders-Bol.

Avec ses 1'58''16, l'Argovienne a réalisé sa meilleure marque personnelle et a pu se hisser en finale à la faveur de son meilleur chrono derrière les six qualifiées à la place. Cette finale du 800 mètres des Championnats d'Europe aura lieu vendredi à 22h46.

(ats/yog)