Chelsea a une bonne raison de jouer sans sponsor maillot

Les footballeurs du club londonien n'arborent aucune publicité sur leur ventre. Derrière ce vide, il y a un calcul.

Les places les plus chères sur les maillots des meilleures équipes de foot coûteraient 70 millions d’euros par saison. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United et le Paris Saint-Germain encaisseraient ce montant de la part de leurs sponsors principaux.

Certes, dans le football moderne, cette somme permet à peine de financer un bon transfert. Mais c'est quand même surprenant de voir un club renoncer totalement à un sponsor principal sur le maillot. Autrement dit: sur le ventre, l'endroit le plus visible. C’est pourtant le cas de Chelsea.

Le maillot de Marc Cucurella et de ses coéquipiers est vierge de publicités. Image: keystone

Depuis la fin de la saison 2022/23, les Blues n’ont plus conclu d’accord à long terme pour un espace publicitaire à cet endroit. De septembre 2023 à juin 2024, ainsi que pour les derniers matchs de la saison 2024/25, un sponsor a certes orné le buste de Cole Palmer et de ses coéquipiers, mais depuis lors, celui-ci est resté vide. Même lors de la victoire en Coupe du monde des clubs l'été dernier, aucun sponsor n’était visible.

Cette absence de publicité n'est pas due à une nostalgie romantique du football ou un signe de protestation contre la marchandisation du sport. Chelsea appartient à un consortium mené par le milliardaire américain Todd Boehly. Non, il s'agit d'une décision par calcul économique.

Comme le rapporte The Athletic, Chelsea négocie depuis longtemps avec des partenaires potentiels, mais n’a pas encore trouvé d’accord satisfaisant pour les deux parties. Les Blues estiment pouvoir atteindre les sphères de Manchester United (70 millions d’euros), Manchester City (65 millions d’euros) ou Liverpool (58,5 millions d’euros). Mais pas encore maintenant.

Lors de l'ultime saison du contrat avec le dernier sponsor maillot à long terme – une entreprise de télécommunications anglaise –, Chelsea avait terminé douzième de Premier League. Lors de la saison suivante également, les Blues ont manqué la Ligue des champions et n’étaient donc pas assez attractifs pour que des sponsors acceptent un montant aussi élevé que celui espéré par le club de Premier League. Un expert analyse:

«Lorsque les sponsors investissent autant d’argent que ce que Chelsea réclame, ils veulent voir une certaine stabilité au sein du club et avoir l’assurance que le club est compétitif au plus haut niveau, tant sur le plan national qu’international.»

Même lors de son sacre au Mondial des clubs, Chelsea n'arborait aucun sponsor sur son maillot. Image: keystone

En renonçant à un sponsor maillot, Chelsea fait un pari sur l’avenir. Celui que son attractivité pour les partenaires va augmenter et qu'il pourra ainsi, plus tard, signer un contrat aussi juteux qu'il le souhaite.

Mais pour que ce pari soit payant, chaque livre sterling que le club londonien n'a pas encaissé au cours des deux dernières années et demie – à cause de l'absence de sponsor sur le ventre – devra être gagnée en plus lors du futur contrat.

Nouvelles règles en Premier League

Mais même sans cette publicité floquée sur la tunique, le club londonien fait partie, selon Deloitte, des dix clubs de football les plus performants en termes de chiffre d’affaires.

Et le maillot des Blues ne devrait plus rester vierge très longtemps. En octobre, un contrat a déjà été conclu avec une entreprise technologique vietnamienne pour un sponsoring sur la manche.

Et, au vu des nouvelles réglementations financières de la Premier League qui entreront en vigueur la saison prochaine – seuls 85 % du chiffre d’affaires lié au football pourront être investis dans les salaires de l’équipe et les transferts –, un sponsor principal devrait logiquement faire son apparition au plus tard à ce moment-là.

