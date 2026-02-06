JO en direct
Les Suisses sont partout ++ Vers un record de médailles
Les Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina durent jusqu’au 22 février. Suivez 116 épreuves dans 16 disciplines minute par minute, par ici 👇
- La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques a lieu ce vendredi soir à 20h, du stade San Siro à Milan aux villages alpins de Cortina d’Ampezzo, Predazzo et Livigno.
- Après un coup d’envoi sportif donné mercredi avec le curling, puis le hockey sur glace féminin jeudi, les compétitions s’effaceront ce soir au profit du traditionnel défilé des athlètes, réparti sur les quatre sites.
- Pour la délégation suisse, la skieuse vaudoise de skicross Fanny Smith sera porte-drapeau à Livigno, tandis que le hockeyeur grison Nino Niederreiter mènera le cortège à Milan.
- Les épreuves se poursuivront jusqu’au 22 février, avant le passage de relais aux Jeux paralympiques, programmés du 6 au 15 mars.
La cérémonie 👇
Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Voici les moments à ne pas rater aux JO
de Simon Häring
Lindsey Vonn portera un dispositif spécial aux JO
de Jérôme RASETTI
Les coachs d’Odermatt se mettent en danger pour l'aider
de Martin Probst
Il règne une ambiance bizarre à Milan juste avant le début des JO
de Klaus Zaugg
Il y a déjà eu un premier incident aux JO
On connaît enfin les porte-drapeaux suisses aux JO
Le ski suisse aura une mission périlleuse aux JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
de Martin Probst, Bormio
On vous présente les deux mascottes des Jeux olympiques