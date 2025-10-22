faible pluie12°
Cole Palmer veut protéger sa célébration de but

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 17: Cole Palmer of Chelsea celebrates scoring his team&#039;s second goal which was later ruled out for offside during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 ma ...
La fameuse «climatisation» de Cole Palmer quand il marque. Image: getty

Cette célébration soulève une grande question

Cole Palmer, star de Chelsea, veut faire breveter sa manière iconique de fêter ses buts. Une démarche qui fait débat.
22.10.2025, 11:5522.10.2025, 12:09
Yoann Graber
Yoann Graber

Niveau foot, Cole Palmer broie du noir ces temps. Le joueur star de Chelsea est blessé à l'aine depuis fin septembre et ne reviendra au jeu qu'en décembre. Il ratera donc le match de ce mercredi soir (21h00) en Ligue des champions, contre l'Ajax Amsterdam.

Par contre, hors des terrains, le milieu offensif a reçu début octobre une nouvelle qui a dû beaucoup le réjouir: le bureau en charge de la propriété intellectuelle en Angleterre a validé sa demande de dépôt de marque. Autrement dit, Palmer pourra commercialiser tout un tas de biens (des sels de bains aux lames de rasoir, en passant par des alcools, jouets et même des drones) sous sa marque «Cold Palmer». Cette appellation devient donc exclusive en sa faveur. Au passage, les anglophones auront remarquer le petit jeu de mots avec «Cole», qui devient «Cold» (froid).

Jusque-là, rien de très original, d'autant qu'on sait que les stars du foot recherchent, de nos jours, à diversifier leurs activités commerciales et tendent à devenir elles-mêmes leur propre marque. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est l'autre demande de Cole Palmer auprès de ce même office de la propriété intellectuelle: faire breveter sa célébration de but iconique.

L'international anglais (23 ans) fête ses buts avec sa fameuse «climatisation» (d'où, certainement, le petit clin d'œil au «Cold» de sa marque). Il croise les bras, se frotte les biceps et souffle comme s'il frissonnait. C'est notamment The Athletic qui a révélé la démarche de Palmer, tout en précisant que sa demande n'avait pas encore été acceptée.

Chelsea&#039;s Cole Palmer reacts after scoring during the Premier League soccer match between Brentford and Chelsea in London, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/Frank Augstein)
Ici, c'est Brentford qui a attrapé froid après un goal de Palmer en Premier League, le 13 septembre dernier. Image: keystone

Si elle l'est, la star de Chelsea pourra se remplir encore plus les poches: quiconque voudra faire un usage commercial de sa célébration en la reproduisant (photo, vidéo, dessin, etc.) devra verser de l'argent à Cole Palmer, droits d'auteur obligent. Ce sera le cas, par exemple, de l'entreprise de jeux vidéo EA Sports, connue pour son mythique jeu de foot EA Sports FC (anciennement FIFA). Actuellement, la «clim'» de l'Anglais figure dans le jeu, libre de droits. Mais la donne changera pour les prochaines éditions, si la demande de marque déposée de Palmer aboutit, comme le fait remarquer RMC Sport.

Le milieu de Chelsea et des Three Lions n'est de loin pas le premier footballeur à vouloir faire breveter une célébration. Avant lui, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ou Kylian Mbappé, pour ne citer qu'eux, ont tous vu leur demande acceptée.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Kylian Mbappe player of Real Madrid celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique ...
La célébration brevetée de Kylian Mbappé. Image: getty

Mais que les fans ou les autres footballeurs qui voudraient imiter dans les stades les célébrations de ces trois stars (et peut-être bientôt Cole Palmer) se rassurent: ils peuvent le faire sans aucun problème légal. C'est seulement en cas de récupération commerciale que la justice tombe sur ceux qui utilisent ces célébrations brevetées.

Vif débat et liberté d'expression

Il reste toutefois cette grande question, quasi philosophique: s'assurer les droits d'auteur d'un geste somme toute banal (Mbappé ne fait que croiser ses bras et mettre les mains sous ses aisselles), une pratique mesquine ou une idée géniale? Le débat est vif.

Les tenants de la première opinion appuient leur point de vue en faisant remarquer que Cole Palmer n'est pas du tout l'inventeur de «la climatisation». Avant lui, une autre star de Chelsea, Didier Drogba, avait effectué exactement le même geste pour célébrer un but, en 2007 déjà. Sans parler de Morgan Rogers (Aston Villa), un ancien coéquipier de Palmer, dont ce dernier s'est inspiré.

Légalement toutefois, le numéro 10 de Chelsea – qui a fait sa «clim'» la première fois en décembre 2023 – a tout à fait le droit de faire breveter ce geste: il n'est pas nécessaire d'être à l'origine de celui-ci pour déposer la marque, précise The Athletic.

Vous pensez quoi de faire breveter une célébration?
Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Dans une chronique pour The Fashion Law, deux universitaires anglais experts en droit de la propriété intellectuelle pointent du doigt un autre problème éthique, selon eux, de breveter ces célébrations: une atteinte à la liberté d'expression.

Ils prennent l'exemple de Kylian Mbappé. Sur un forum de fans qui critiqueraient le Français (sa manière de jouer ou son comportement hors du terrain, par exemple) et utilisant une photo de sa célébration en illustration, Mbappé aurait théoriquement le droit d'exiger la fermeture de ce forum. Car celui-ci utilise la célébration (la marque déposée) tout en nuisant à Mbappé.

Même sans critiques contre lui, l'attaquant star du Real Madrid pourrait s'opposer à l'existence de ce forum qui utilise son image, s'il y a sur celui-ci des publicités (usage commercial).

Une société de data a transformé ce club écossais

En faisant breveter une célébration de but ou chacun de leur geste iconique, les stars du foot peuvent gonfler leur compte en banque mais aussi acquérir un certain pouvoir en matière de communication. Du côté de Cole Palmer, il y a donc de quoi espérer que le bureau anglais de la propriété intellectuelle valide rapidement sa requête.

