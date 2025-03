Cédric Zesiger (à gauche) lors de la victoire d'Augsbourg samedi à Dortmund (1-0). Image: www.imago-images.de

Ce défenseur de la Nati s'est métamorphosé et vise un record

Cédric Zesiger, qui était sur le banc à Wolfsburg, est prêté à Augsbourg, où il cartonne. Ce samedi, l'arrière central aura même l'occasion de battre un record individuel en Bundesliga.

Ralf Meile Suivez-moi

Les chiffres ne font pas tout, mais dans le sport, ils veulent dire beaucoup. Et ces temps, ils sont particulièrement élogieux pour Cédric Zesiger.

L'international suisse (26 ans) a été prêté mi-janvier au FC Augsbourg, en Bundesliga, par le VfL Wolfsbourg. Depuis, le défenseur central a disputé sept matchs avec son nouveau club. Sept matchs durant lesquels le FCA n'a encaissé aucun but.

Cédric Zesiger (à droite) et le FC Augsbourg sont particulièrement solides défensivement. image: instagram

«Je n'aurais pas pu imaginer mieux», a déclaré le Seelandais à propos de ses débuts à Augsbourg. Depuis qu'il est là, il y a eu cinq victoires et quatre matchs nuls. Autrement dit: les Fuggerstädter sont toujours invaincus. «Si ça continue comme ça, on regardera certainement vers le haut», se réjouit Zesiger dans Kicker. Onzième au classement, le FCA se trouve à quatre points d'une place en Coupe d'Europe.

Un aimant sur la tête et un bébé

L'ex-défenseur de Xamax, qui a rejoint la Bundesliga en 2023 après avoir remporté trois titres de champion suisse avec Young Boys, a eu la modestie de souligner qu'il n'était pas le seul responsable des bons résultats actuels du club bavarois:

«Bien sûr, je ne suis pas seul. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice et, en ce moment, ça fonctionne incroyablement bien avec les coéquipiers» Cédric Zesiger

Samedi, Augsbourg a réussi un coup en s'imposant 1-0 à l'extérieur chez un Borussia Dortmund une nouvelle fois décevant. «Aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'avoir un aimant au-dessus de moi. Tout m'est tombé sur la tête», a rigolé, après la rencontre, l'homme aux quatre capes avec la Nati à propos du fait qu'il a repoussé plusieurs centres. C'est sûr, mesurer 194 cm, ça aide!

Cédric Zesiger (deuxième depuis la droite) et ses coéquipiers à Augsbourg peuvent rêver d'Europe. image: instagram

Zesiger n'était plus vraiment heureux à Wolfsbourg, a-t-il récemment confié dans une interview sur le site web du FC Augsbourg. Il a parlé avec les Suisses Ruben Vargas et Kevin Mbabu, qui ont tous deux joué au FCA et, après avoir discuté avec les dirigeants, il a rapidement remarqué «qu'un transfert à Augsbourg pouvait être exactement ce qu'il me fallait dans cette situation».

En dehors du terrain aussi, tout va bien chez Cédric Zesiger: le défenseur et sa compagne sont devenus parents, pour la première fois, le mois dernier. «Avec la famille, je peux déconnecter et faire le plein d'énergie», témoigne-t-il, même si avec un bébé, les phases de repos pourraient être un peu plus courtes.

Un enjeu particulier samedi

Le défenseur formé à Neuchâtel Xamax est pour l'instant prêté par Wolfsbourg à Augsbourg jusqu'à cet été, mais il pourrait bien rester en Bavière au-delà de cette date. Le FCA possède, en effet, une option d'achat d'un montant de quatre millions d'euros qu'il va probablement lever si son joueur suisse continue à enchaîner les bonnes performances.

Samedi prochain, Cédric Zesiger va retrouver Wolfsbourg, puisque le FCA accueille les «vert et blanc» en championnat.

Si la défense bavaroise, avec Zesiger, ne concède aucun but, l'international helvétique s'emparera même d'un record en Bundesliga: il égalerait l'ex-milieu de terrain croate Jurica Vranjes qui, en 2000 au Bayer Leverkusen, n'avait pas encaissé de but lors de ses huit premiers matchs avec son nouveau club.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber