Pajtim Kasami a rejoué pour Sion le week-end dernier. C'était à Lucerne. Image: KEYSTONE

Avec la famille Constantin, c'est «parfois de l'amour»

Nous avons rendu visite au milieu du FC Sion Pajtim Kasami, à son retour en Super League et avant qu'il n'affronte son ancien club: le FC Bâle, samedi à 18h. Il nous parle de sa carrière, de sa relation avec les «Constantin» et de son amitié avec un certain Xherdan Shaqiri, contre qui il n'imaginait pas jouer il y a encore quelques semaines.

Jakob Weber

Plus de «Sport»

Pajtim Kasami entre en salle de conférence de presse, celle installée dans un conteneur du Complexe Riddes, un grand shake protéiné à la main. Il boit une gorgée, se penche en arrière, de façon tout à fait détendue, et écoute sa présentation faite par Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du FC Sion raconte que depuis le départ de l'homme aux 12 sélections en équipe nationale à l'été 2020, il est devenu fan du FC Bâle, de l'Olympiakos et de la Sampdoria, car Kasami a joué dans ces formations et que les deux hommes, amis, ont gardé le contact.

En janvier, ils ont mangé ensemble un dimanche soir à Zurich et ont élaboré un plan de retour. Le lendemain, un accord était conclu. «Pajtim nous apporte la taille et la force qui nous manquaient», déclare l'entraîneur Didier Tholot. «Je sais que j'ai peu de temps devant moi et qu'un retour crée des attentes», explique Kasami, qui se dit en pleine forme, bien qu'il ne se soit entraîné qu'en privé en janvier avant de signer à Sion. «La seule chose dont j'ai besoin, ce sont des minutes de jeu», ajoute le joueur de 32 ans, en sirotant sa boisson. A Lucerne il y a une semaine, il a passé 14 minutes sur la pelouse.

Pajtim Kasami parle de club «de cœur» et de «deuxième patrie» à l'évocation du FC Sion. Selon lui, sa relation avec les «Constantin» est bonne. «Parfois c'est de l'amour, parfois non», déclare le milieu de terrain qui, dans ses explications en français, avance toujours le mot «écoute», que Barthélemy et Christian Constantin utilisent régulièrement.

Malgré toute la pression qui pèse sur ses épaules, Kasami apprécie la confiance accordée par les dirigeants sédunois. Lorsque Constantin, le père, a licencié neuf joueurs par WhatsApp durant la pandémie, parce qu'ils n'acceptaient pas une réduction du temps de travail, Kasami a été l'un des trois seuls à renoncer à son salaire et à continuer à jouer pour Sion.

Un manque de considération en Suisse

Kasami a disputé 104 matchs avec Sion entre 2017 et 2020, inscrivant 32 buts et délivrant 16 passes décisives. De bonnes statistiques, qui ne sont toutefois pas suffisamment appréciées par le public helvétique, comme le dit le Zurichois, qui aimerait faire oublier cette image de promesse non tenue.

Pajtim Kasami a joué 104 matchs avec Sion lors de son premier passage au club. image: keystone

En 2017, Sion était déjà son point de chute en Suisse, après des expériences à l'étranger quelque peu ratées. Le junior de Winterthour et GC a connu Liverpool et la Lazio chez les jeunes, puis Palerme, Fulham, l'Olympiakos ou encore Nottingham Forest au début de sa carrière, sans jamais vraiment percer. Huit ans plus tard, Kasami cherche à nouveau du temps de jeu en Suisse, mais aussi à se rapprocher de sa maman, comme il le raconte avec un grand sourire.

L'objectif du FC Sion ne change pas avec l'arrivée de l'ancien international suisse. «Il s'agit de stabiliser le club», prévient Constantin, le fils. Mais le directeur sportif comme le joueur ne cachent pas le fait qu'ils aimeraient jouer plus haut dans le tableau. «En tant que promu, rêver du top six est trop présomptueux. Mais nous voulons nous développer», dit Barthélémy Constantin. Kasami, lui, espère «réaliser le plus de choses possibles», et aimerait atteindre les 200 matchs sous le maillot sédunois. Il lui en manque encore 95, et son contrat ne court pour l'instant que jusqu'en 2026.

Des départs souvent chaotiques

A la Sampdoria, qui évolue en Série B, Pajtim Kasami a récemment été écarté du groupe, parce que le directeur sportif Pietro Accardi, arrivé l'été dernier en provenance d'Empoli, a décidé de remanier l'équipe selon ses désirs. Une décision que le joueur ne comprend pas, lui qui était un pilier et parfois même le capitaine lors de sa première saison sous Andrea Pirlo. «J'avais une grande estime pour les fans. Le fait que le départ ait été la seule solution fait mal», déclare Kasami, semble-t-il marqué par des derniers mois en Italie difficiles mentalement.

Pajtim Kasami avec le maillot de la Sampdoria. image: Getty

Le milieu de terrain a vécu d'autres séparations douloureuses durant sa carrière. A l'Olympiakos, il n'était soudain plus demandé après un changement de coach. Et au FC Bâle, où il a inscrit 19 buts en 79 matchs, et en a délivré neuf autres entre 2020 et 2022, cette forte tête est partie parce qu'elle n'appréciait pas le style de management de David Degen. En fait, ce sont surtout les critiques en public du président du FCB qui ont fait déborder le vase. «Ce n'était pas facile pour moi de gérer l'image présentée par la direction. C'est pourquoi j'ai voulu partir», explique-t-il.

Son dernier match à Bâle, contre Lugano, reste toutefois inoubliable. Remplaçant, il a inscrit le but du 2-1 d'une frappe sublime dans la lucarne, juste après son entrée en jeu. Or il célébra avec émotion en retirant son maillot, et écopa d'un premier carton jaune, avant d'en recevoir un deuxième dans la foulée, pour un tacle non maîtrisé. «Cela montre les émotions qu'il y avait à l'époque», dit aujourd'hui Kasami, qui se réjouit de retrouver son ancien club, samedi à 18h.

Pajtim Kasami a également une relation particulière avec Xherdan Shaqiri. A l'époque où ils vivaient en Angleterre, ils habitaient à proximité, étaient tous les deux seuls et se rencontraient régulièrement. Lors de leur dernier repas commun à Zurich en janvier dernier, ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'ils joueraient bientôt l'un contre l'autre en Super League «Ce ne sera pas un match comme les autres. Je suis encore plus motivé», soutient Kasami, tout en prenant une nouvelle gorgée de son shake presque vide.