Des coéquipiers se pressent autour de leur gardien Kevin Müller. Image: www.imago-images.de

Images glaçantes en Bundesliga après un choc violent

Victime d'un énorme choc à la tête lors d'un duel aérien, le gardien de Heidenheim Kevin Müller est resté longtemps inconscient sur la pelouse, avant d'être évacué. Les images font froid dans le dos.

Plus de «Sport»

Le gardien de Heidenheim Kevin Müller a été évacué sur une civière après de longues minutes de soins sur la pelouse, à la suite d'un choc dans un duel aérien, vendredi soir à domicile.

A la 49e minute de la rencontre entre son club, 16e de Bundesliga et Bochum, 18e, Kevin Müller a percuté le joueur adverse Ibrahima Sissoko, et est resté immobile sur la pelouse, le front ensanglanté. Ses coéquipiers ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et Tim Siersleben a agi afin que Müller ne puisse pas avaler sa langue, pendant que Jan Schöppner appelait à l'aide.

Les soigneurs sont entrés sur le terrain pour prendre en charge le gardien de but pendant une grosse dizaine de minutes. Des protections ont également été déployées de manière à préserver l'intimité du joueur, couché au pied du parcage visiteurs.

Ce qu'il s'est passé Vidéo: twitter

Pendant ce temps, des «Kevin Müller! Kevin Müller!» ont été entonnés par les 15 000 supporters de la Voith-Arena de Heidenheim, d'abord silencieux. Le joueur a logiquement cédé sa place à Frank Feller, et a quitté le terrain sur une civière, sous les applaudissements.

Le club n'a pas encore communiqué au sujet de l'état de santé de son portier. Mais au micro du diffuseur du match, DAZN, le gardien remplaçant de Heidenheim s'est montré rassurant en fin de rencontre: «Il était de retour à la normale. On ne peut qu'espérer une guérison rapide. Je n'en sais pas plus». Le match s'est finalement soldé par un match nul 0-0. Un résultat ne faisant les affaires de personne, les deux équipes luttant activement pour leur survie dans l'élite.

(afp/roc)